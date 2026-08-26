Tunisie: L'Étoile repart de Radès avec des regrets - Ces éternels petits détails...

Battue au terme d'un match longtemps indécis, l'ESS peut nourrir de sérieux regrets, tant le précieux point du nul semblait à sa portée avant de lui échapper dans les dernières minutes. Une défaite sur des détails, en témoigne le but gag encaissé par Ben Hassen.

Dans un contexte particulièrement difficile, avec une température avoisinant les 40 degrés, les Etoilés ont d'abord fait preuve de prudence. Un choix compréhensible pour une équipe largement remaniée et dont plusieurs éléments découvraient tout juste leurs nouveaux partenaires.

Pourtant, au fil des minutes, l'ESS a gagné en confiance et en maîtrise. Après un penalty qui aurait pu lui être accordé pour tirage de maillot sur Lanquetin, l'Étoile a finalement obtenu sa récompense sur cette sentence fatidique en seconde période, transformé avec beaucoup de sang-froid par la nouvelle recrue Achraf Ben Dhiaf.

L'ancien joueur de l'ES Zarzis, particulièrement en vue avec un but et une passe décisive, a ainsi permis à son équipe de prendre l'avantage. Pendant près de dix minutes, les Etoilés ont même fait douter une Espérance pourtant habituée à maîtriser ce genre de rendez-vous.

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De réels motifs d'espoir

Au-delà de la déception liée au résultat, cette première sortie de l'ESS nouvelle formule laisse entrevoir des signes positifs. Avec un nombre élevé de nouveaux joueurs, il était difficile d'avoir immédiatement une équipe parfaitement huilée.

Pourtant, les Etoilés ont montré, à maintes reprises, du caractère, de l'engagement et surtout une capacité à rivaliser avec un adversaire plus expérimenté. L'entrée de Rayan Gara en début de seconde période constitue également une note encourageante. Le jeune joueur, qui disputait ses premières minutes avec l'équipe première, n'a pas caché son émotion : « Depuis tout petit, je rêvais de jouer en équipe première de l'Étoile du Sahel, et si Dieu le veut, l'avenir me réserve de belles choses. ».

Même son de cloche chez Ben Dhiaf, qui a salué l'état d'esprit de ses partenaires : « Tous les gars ont été de vrais hommes sur le terrain. ». A noter ce petit match de Dagdoug qui a «offert» un penalty à l'EST. Le capitaine Kechrida, lui, n'a pas failli dans sa mission en sortant un match assez propre et plein de détermination.

Ben Hassen n'a pas effectué une grande sortie, alors qu'il aurait pu, par ses arrêts, permettre à l'ESS de sauver au minimum un point. La recrue Azmi Ghouma, qui a apporté le penalty égalisateur, a été moins percutant derrière laissant les avants «sang et or» déployer leur jeu et créer le danger.

Bracconi : « Nous méritions un meilleur résultat »

Le coach étoilé Cristian Bracconi, de son côté, regrettait les conditions climatiques et surtout le scénario du match. «Jouer par ces températures, atteignant 40 degrés, est inacceptable et expose les joueurs à des risques de blessure», a estimé le technicien français, tout en refusant d'en faire une excuse.

L'entraîneur passé par l'EST en tant qu'adjoint a surtout retenu la progression de sa nouvelle formation au cours de la rencontre.

Après une première période prudente, l'ESS a changé d'approche après la pause, imposant davantage son style et se procurant plusieurs occasions. « Je pense que nous méritions un meilleur résultat, compte tenu des occasions que nous nous sommes créées », a-t-il souligné. Le constat est donc clair : l'Étoile a perdu, mais elle n'a pas démérité. Elle doit désormais apprendre de cette défaite, gagner en réalisme devant le but et surtout éviter les cadeaux face aux grosses cylindrées.