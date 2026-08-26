Tunisie: L'Espérance demande une enquête urgente sur le penalty accordé face à l'Étoile du Sahel

L'Espérance sportive de Tunis a demandé à la Direction nationale de l'arbitrage d'ouvrir une enquête " sérieuse et urgente" sur les circonstances entourant l'attribution d'un penalty lors de son match face à l'Étoile sportive du Sahel, ainsi que sur les décisions arbitrales ayant suscité la polémique.

Dans un communiqué publié à l'issue de la rencontre, le club espérantiste a notamment déploré l'absence de recours à la VAR pour vérifier la validité de la décision ayant conduit à l'octroi du penalty.

L'Espérance a appelé à examiner la prestation de l'ensemble du corps arbitral, y compris les arbitres chargés de la VAR, et à prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que des situations similaires ne se reproduisent.

Le club a indiqué que sa démarche visait à préserver « l'équité sportive », à garantir l'égalité des chances entre les équipes et à assurer l'intégrité de la compétition, tout en appelant chaque partie concernée à assumer ses responsabilités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Espérance a, par ailleurs, réaffirmé son respect de l'indépendance de l'arbitrage, précisant que sa démarche ne visait ni à cibler un arbitre en particulier ni à remettre en cause son intégrité.

Le club réclame toutefois davantage de transparence et de responsabilité, afin que les erreurs arbitrales ne puissent pas influencer les résultats des matchs ni le déroulement du championnat.

L'Espérance a enfin rappelé les décisions arbitrales qu'elle qualifie d'« erronées et déterminantes » et dont elle estime avoir été victime au cours de la saison précédente, aussi bien de la part des arbitres de terrain que des arbitres chargés de la VAR.