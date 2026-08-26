Tunisie: L'Espérance demande une enquête urgente sur le penalty accordé face à l'Étoile du Sahel

25 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Espérance sportive de Tunis a demandé à la Direction nationale de l'arbitrage d'ouvrir une enquête " sérieuse et urgente" sur les circonstances entourant l'attribution d'un penalty lors de son match face à l'Étoile sportive du Sahel, ainsi que sur les décisions arbitrales ayant suscité la polémique.

Dans un communiqué publié à l'issue de la rencontre, le club espérantiste a notamment déploré l'absence de recours à la VAR pour vérifier la validité de la décision ayant conduit à l'octroi du penalty.

L'Espérance a appelé à examiner la prestation de l'ensemble du corps arbitral, y compris les arbitres chargés de la VAR, et à prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que des situations similaires ne se reproduisent.

Le club a indiqué que sa démarche visait à préserver « l'équité sportive », à garantir l'égalité des chances entre les équipes et à assurer l'intégrité de la compétition, tout en appelant chaque partie concernée à assumer ses responsabilités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Espérance a, par ailleurs, réaffirmé son respect de l'indépendance de l'arbitrage, précisant que sa démarche ne visait ni à cibler un arbitre en particulier ni à remettre en cause son intégrité.

Le club réclame toutefois davantage de transparence et de responsabilité, afin que les erreurs arbitrales ne puissent pas influencer les résultats des matchs ni le déroulement du championnat.

L'Espérance a enfin rappelé les décisions arbitrales qu'elle qualifie d'« erronées et déterminantes » et dont elle estime avoir été victime au cours de la saison précédente, aussi bien de la part des arbitres de terrain que des arbitres chargés de la VAR.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.