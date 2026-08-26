Tunisie: Manouba - Saisie de plus de 14.000 bouteilles d'eau minérale stockées à des fins de spéculation

26 Août 2026
La Presse (Tunis)

La brigade de la police judiciaire de Manouba a découvert, lundi, un entrepôt clandestin aménagé dans une maison de la région et utilisé pour stocker d'importantes quantités d'eau minérale en vue de leur spéculation.

L'opération, menée en coordination avec le représentant du ministère public et les agents de la Direction régionale du Commerce de Manouba, a permis la saisie de 14.112 bouteilles d'eau minérale d'une capacité de 1,5 litre.

Les quantités saisies seront immédiatement réinjectées dans les circuits légaux de distribution et remises sur le marché sous la supervision des services du ministère du Commerce, afin de garantir leur commercialisation aux prix fixés.

Un procès-verbal judiciaire a été établi à l'encontre du propriétaire de l'entrepôt pour des faits liés au monopole et à la spéculation. Les procédures légales se poursuivent en vue de son déferrement devant la justice.

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