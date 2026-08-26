Tunisie: Mercato - Hazem Mestouri à Tunis pour signer avec l'EST

26 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le marché des transferts s'accélère du côté du Parc B. L'attaquant international tunisien Hazem Mestouri a atterri à Tunis hier soir, amorçant ainsi la dernière droite avant son engagement officiel avec l'Espérance Sportive de Tunis.

Le joueur doit passer sa visite médicale d'usage aujourd'hui même. Sauf imprévu de dernière minute, il signera dans la foulée un contrat de trois saisons en faveur des Sang et Or.

Parallèlement à cette arrivée imminente, le staff technique espérantiste, en parfaite concertation avec la direction du club, a tranché concernant l'avenir d'Achref Jebri. Alors que des rumeurs de départ circulaient, le club a décidé de retenir son attaquant et de le maintenir au sein de l'effectif pour la saison à venir.

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