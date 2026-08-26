Tunisie: Éclipse lunaire du 28 août - Un spectacle nocturne à ne pas manquer à l'aube

Une éclipse lunaire partielle aura lieu dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août 2026. Le phénomène sera bien visible depuis la Tunisie, bien qu'il ne soit que partiellement observable dans sa phase finale en raison du coucher de l'astre.

En Tunisie, les amateurs d'astronomie et les curieux devront se lever tôt. Selon l'Institut National de la Météorologie (INM), le phénomène commencera en pleine nuit et atteindra son point culminant juste avant le lever du soleil.

À son maximum, l'ombre de la Terre recouvrira environ 93 % à 96 % du disque lunaire, donnant l'impression d'une éclipse quasi-totale avec des nuances rougeâtres ou cuivrées sur la partie occultée.