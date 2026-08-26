Tunisie: Rentrée 2026-2027 - Les listes officielles de fournitures dévoilées pour le primaire et le collège

À quelques semaines du coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2026-2027, le ministère de l'Éducation vient de publier la nomenclature réglementaire des cahiers requis pour l'ensemble du parcours préparatoire et primaire. Cette initiative offre aux familles un cadre précis pour anticiper les achats et optimiser la préparation du matériel dès les premiers jours de classe, du cours préparatoire à la fin du cycle secondaire inférieur.

Au niveau du cycle primaire, le matériel évolue au rythme de l'apprentissage. Les deux premières années s'appuient sur de petits volumes de 24 pages dédiés à l'écriture et au graphisme. Au fil des niveaux, les exigences s'élargissent pour intégrer des cahiers de 72 pages et des supports de travaux pratiques en sciences, mathématiques et langues.

Au collège, la norme s'établit autour de formats de 72 pages pour le tronc commun comprenant l'arabe, le français, l'anglais, les mathématiques et l'histoire-géographie. Des cahiers à dessin et à travaux pratiques spécifiques viennent compléter cette liste pour l'informatique, les sciences physiques et les sciences de la vie et de la Terre.

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Afin d'éviter tout achat superflu, les responsables d'établissements invitent les parents à la prudence. Il est notamment conseillé d'attendre les directives des enseignants lors de la pré-rentrée avant d'acquérir le matériel propre aux options et aux langues vivantes secondaires, comme l'allemand, l'espagnol ou l'italien. Enfin, le choix d'un papier de qualité reste préconisé pour garantir la durabilité des fournitures tout au long de l'année.