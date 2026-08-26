Congo-Brazzaville: Transferts - Kévin Mouanga en Turquie, Nzaba à Antalya, Beka Beka en Suisse

Après deux saisons pleines au FC Lausanne-Sport, Kévin Mouanga rejoint la Turquie et Kasimpasa, 13e de la Super Lig 2025-2026.

Le défenseur central de 26 ans, arrivé en provenance de la réserve du SC Angers en juillet 2024, est rapidement devenu un taulier de la défense vaudoise et totalise, en deux saisons, 84 matches toutes compétitions confondues.

Essentiellement dans l'axe, parfois dans le couloir droit (17 matches), le natif de Bondy a marqué 3 buts et donné 2 passes décisives. Avec le LS, il a également découvert l'Europe la saison dernière, avec 14 matches de Conférence Ligue, dont trois comme capitaine.

Dans son nouveau club, le grand (1m91) droitier sera en concurrence avec le Tunisien Arous, le Roumain Ilie et les Turcs Aydin, Dagbaçi et Ariçi.

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La durée de son contrat et le montant du transfert-il était lié jusqu'en juin 2027 avec Lausanne, n'ont pas été communiqués.

En Turquie toujours, mais en deuxième division, Francis Nzaba s'est engagé en faveur d'Antalyaspor. Le défenseur central ne s'était jamais imposé à Basaksehir, en première division, et va donc tenter de rebondir à l'étage inférieur, en 1.Lig.

Un championnat qu'il connaît déjà pour avoir porté les couleurs de Glencerbirligi en 2024-2025 puis l'Enseler Erokspor la saison dernière.

L'ancien joueur des Diables noirs a signé un contrat d'un an.

Si un potentiel Diable rouge, Mouanga, quitte la Suisse, un autre la rejoint : en effet, Alexis Beka Beka arrive à Aarau, en deuxième division.

L'ancien Caennais, qui a très peu joué la saison dernière (16 apparitions, dont 9 en équipe première, 2 buts avec le RAAL La Louvière), s'est engagé pour deux ans en faveur de l'ancien club d'Igor Nganga.

A 25 ans, le milieu défensif, capable de dépanner au poste de latéral droit, avait connu des problèmes personnels et psychologiques en 2023, alors qu'il jouait à Nice.