Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Allemagne, 32e de finale de la Coupe

Augsbourg se qualifie pour les 16es en l'emportant à Cottbus (2-0). Titulaire devant la défense, Han-Noah Massengo a été remplacé à la 63e minute.

Chrislain Matsima, lui, a joué toute la rencontre sur la gauche de la défense à trois.

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Prêté par Nuremberg au Viktoria Cologne pour la saison, Noah Le Bret Maboulou était sur le banc lors de l'opposition entre les deux formations. Entré à la 57e minute, une minute après l'ouverture du score de Nuremberg, l'ancien Rennais a ensuite réussi son tir au but, mais Cologne s'incline finalement (1-1, 4-5).

Aurel Loubongo-Mboungou est resté sur le banc lors du revers de l'Erzgebirge Aue face au FC Cologne (0-4).

Ligue des champions, matches retour des barrages

C'est fini pour Nimègue, balayé 0-3 à Bodo/Glimt après une défaite initiale 1-3. Les Néerlandais ont été réduits à dix dès la 3e minute après une main en dehors de sa surface de leur gardien.

Titulaire, Brayann Pereira a joué toute la rencontre et a été averti à la 83e minute.

Roumanie, 6e journée, 1re division

Sur le banc au coup d'envoi, Gabriel Charpentier est entré à la 75e minute lors du revers d'Arges à Otelul (0-1).

Russie, 5e journée, 1re division

Loris Mouyokolo était titulaire au coeur de la défense à cinq de Baltika, tenue en échec par Kazan (1-1).

Avec 7 points, Baltika est 6e du classement.

Russie, 8e journée, 2e division

Le Rotor Volgograd d'Emmerson Illoy Ayyet est défait à domicile par Neftekhimik (0-1). De retour de suspension, le défenseur central a joué toute la rencontre.

En revanche, Erving Botaka Yoboma était absent lors du match nul de Leningradets face à Chelyabinsk (1-1). Le défenseur de 27 ans est sorti sur blessure à la 25e minute lors du match précédent.