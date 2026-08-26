Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

26 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 32e de finale de la Coupe

Augsbourg se qualifie pour les 16es en l'emportant à Cottbus (2-0). Titulaire devant la défense, Han-Noah Massengo a été remplacé à la 63e minute.

Chrislain Matsima, lui, a joué toute la rencontre sur la gauche de la défense à trois.

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Prêté par Nuremberg au Viktoria Cologne pour la saison, Noah Le Bret Maboulou était sur le banc lors de l'opposition entre les deux formations. Entré à la 57e minute, une minute après l'ouverture du score de Nuremberg, l'ancien Rennais a ensuite réussi son tir au but, mais Cologne s'incline finalement (1-1, 4-5).

Aurel Loubongo-Mboungou est resté sur le banc lors du revers de l'Erzgebirge Aue face au FC Cologne (0-4).

Ligue des champions, matches retour des barrages

C'est fini pour Nimègue, balayé 0-3 à Bodo/Glimt après une défaite initiale 1-3. Les Néerlandais ont été réduits à dix dès la 3e minute après une main en dehors de sa surface de leur gardien.

Titulaire, Brayann Pereira a joué toute la rencontre et a été averti à la 83e minute.

Roumanie, 6e journée, 1re division

Sur le banc au coup d'envoi, Gabriel Charpentier est entré à la 75e minute lors du revers d'Arges à Otelul (0-1).

Russie, 5e journée, 1re division

Loris Mouyokolo était titulaire au coeur de la défense à cinq de Baltika, tenue en échec par Kazan (1-1).

Avec 7 points, Baltika est 6e du classement.

Russie, 8e journée, 2e division

Le Rotor Volgograd d'Emmerson Illoy Ayyet est défait à domicile par Neftekhimik (0-1). De retour de suspension, le défenseur central a joué toute la rencontre.

En revanche, Erving Botaka Yoboma était absent lors du match nul de Leningradets face à Chelyabinsk (1-1). Le défenseur de 27 ans est sorti sur blessure à la 25e minute lors du match précédent.

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