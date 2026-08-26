Egypte: Iman Yakout fait ses adieux à Pierre Ngolo

Arrivée à la fin de sa mission diplomatique en République du Congo, l'ambassadroce d'Egypte, Iman Yakout, est allée le 25 août à Brazzaville faire ses adieux au président du Sénat, Pierre Ngolo.

La diplomate égyptienne a tenu à saluer le président de la chambre haute du Parlement pour témoigner l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Selon elle; cela reflète l'importance et les fortes relations qui unissent l'Égypte et le Congo. « Je pars avec beaucoup de gratitude. En fait, j'étais tellement attachée à la République du Congo que je quitte ce pays avec beaucoup de beaux souvenirs de son peuple, des échanges de très bonnes qualités avec les autorités congolaises. Je suis émue de la chaleur humaine que j'ai touchée ici », a déclaré Iman Yakout sur l'hospitalité du peuple congolais.

Elle garde de son passage au Congo une « expérience exceptionnelle » qu'elle entend capitaliser. La désormais ancienne ambassadrice de l'Egypte au Congo a également assuré la partie congolaise de sa volonté à oeuvrer pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. « Durant mon mandat au Congo, nous avons pu tenir la première session des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères égyptien et congolais, le 14 juillet dernier au Caire. Nous avons aussi tenu une semaine culturelle égyptienne avec la coordination du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza », a-t-elle rappelé.

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D'après Iman Yakout, les relations entre le Congo et l'Egypte ont connu, cette année, de très grands développements. En témoignent des invitations adressées aux ministres congolais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour visiter l'Egypte. De même, les deux pays travaillent pour l'organisation de la deuxième session de la commission mixte dans les prochains jours. « Il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a les entreprises égyptiennes qui travaillent ici au Congo, notamment Arab Contractors et Petrojet. On va continuer à travailler avec mon successeur. Les relations entre nos deux pays sont historiques, elles ne s'arrêtent pas avec le changement des personnes, elles continuent toujours », a-t-elle laissé entendre.

Interpellée sur la nature des relations parlementaires entre le Congo et l'Egypte, elle a annoncé l'invitation adressée au président du Sénat pour visiter l'Égypte. Cette visite qui dépendra de l'agenda de Pierre Ngolo sera, espère Iman Yakout, une occasion de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays. Ce qui pourrait déboucher, a-t-elle dit, sur le renforcement des échanges des délégations parlementaires.