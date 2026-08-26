La ville de Tétouan accueillera du 27 au 29 août la deuxième édition du Festival des «Andalousies de la Méditerranée», organisé par la Fondation Abdelkader Sedraoui en partenariat avec des acteurs locaux et institutionnels.

Célébrant la mémoire andalouse et la coexistence culturelle, ce festival vise à promouvoir le patrimoine andalou de la «Colombe Blanche» (surnom donné à Tétouan) et à renforcer le rôle de la ville comme centre d'influence culturelle et d'ouverture méditerranéenne.

Le programme de cette année met à l'honneur le costume traditionnel andalou de Tétouan. Le 28 août sera officiellement désigné « Journée locale annuelle de célébration du costume traditionnel de Tétouan », dans le but de préserver ce patrimoine authentique, de sensibiliser le public à sa valeur esthétique et symbolique et de valoriser l'image de la ville aux niveaux national et international.

La cérémonie d'ouverture officielle comprendra une conférence sur « Les valeurs de la coexistence dans la ville de Tétouan », ainsi qu'un hommage aux professeurs Qais Ben Yahya et Mehdi Rouak et le vernissage d'une exposition de Said Habicha au siège de la Délégation du tourisme.

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Sur le plan académique, le festival accueillera un prestigieux colloque le vendredi 28 août, sur le thème « Costume traditionnel : mémoire, identité et influences andalouses ». Ce colloque réunira des chercheurs et universitaires qui mettront en lumière le symbolisme et la signification anthropologiques et historiques des bijoux et vêtements de Tétouan.

Sur le plan artistique et musical, habitants et visiteurs pourront vibrer au rythme des grandes soirées andalouses au Têatre Espagnol, avec des artistes de renom tels que le groupe Mohamed Larbi Temsamani, dirigé par le Maestro Mohamed El Amine El Akrami, et le groupe Hadra de Chefchaouen, dirigé par l'artiste Rahoum El Baqqali. Le groupe de musique andalouse de Tétouan, dirigé par l'artiste Fahd Benkiran, se produira également, avec la participation des artistes Bajdoub, Zainab Afellal et Bilal El Hawaj.

Le programme du festival comprend aussi des activités parallèles, comme des tournées folkloriques, des ateliers de peinture et de poterie traditionnelles, ainsi qu'un défilé en costumes traditionnels partant de la place Moulay El Mehdi et se dirigeant vers la place El Faddan. Par ailleurs, des initiatives à vocation sociale et de développement seront organisées afin de nettoyer, d'embellir et d'illuminer les monuments historiques et les vieux quartiers de la ville.