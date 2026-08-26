Madagascar: Cassie Ralamboarivelo part en mission spatiale

Cassie Ralamboarivelo a été sélectionnée parmi douze mille jeunes filles issues de cent huit pays pour participer à la mission ShakthiSAT, en Inde. Une sélection obtenue au terme de plusieurs étapes de formation menées parallèlement à son parcours scolaire.

Cassie Ralamboarivelo, 16 ans, représente actuellement Madagascar en Inde. Elle a été choisie pour participer à la mission ShakthiSAT, qui se tient du 23 au 31 août à New Delhi et réunit des participantes issues de 108 pays. Sa sélection est intervenue au terme de plusieurs étapes, dont une compétition nationale, une vingtaine de modules de formation et plus de 500 cours suivis en moins de deux ans. Un programme qu'elle a dû mener de front avec sa scolarité.

« Le rythme de ses études était exigeant, donc la formation ShakthiSAT devait se faire progressivement. Avant la sélection, elle a pris davantage de temps pour suivre les cours, c'était aussi les vacances. Il lui arrivait même de rester tard le soir à étudier en ligne », témoigne son père, Hery Nirina Razafindralambo.

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La jeune fille est parvenue à concilier les deux grâce à une méthode de travail fondée sur des périodes d'étude particulièrement soutenues. « Sa particularité, c'est qu'elle fait les choses à fond. Elle n'est pas du genre à réviser tout le temps, mais quand elle s'y met, elle étudie vraiment », raconte son père. Cassie alterne ainsi périodes de travail intense et temps de repos.

Curiosité

« C'est aussi une enfant très joueuse», poursuit-il. Lorsqu'elle n'a pas cours, la jeune fille profite pleinement de son temps libre.

« Elle peut ne se réveiller qu'à 11 heures du matin et dort à poings fermés, pas juste à traîner au lit sans se lever», indique son père, en ajoutant : « Quand son cerveau doit tourner, il tourne à plein régime, et quand c'est le moment de se reposer, c'est un repos total ».

À son arrivée en Inde, Cassie Ralamboarivelo dit avoir éprouvé des sentiments mêlés. « Je me suis sentie un peu perdue, effrayée, stressée et timide au début », confie-t-elle. La curiosité a cependant rapidement pris le dessus : « Je suis aussi enthousiaste à l'idée de découvrir de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes ».

Les échanges et les rencontres effectués sur place l'ont aidée à prendre confiance en elle. « J'ai rencontré des amis qui sont sympas et très compréhensifs », raconte-t-elle. Dans le cadre de la mission, elle doit également rencontrer plusieurs responsables politiques et institutionnels, parmi lesquels le Premier ministre indien, des parlementaires européennes et australiennes ainsi que des ministres africaines. Le programme prévoit des activités tout au long de la journée, parfois jusque tard dans la soirée.

ShakthiSAT est une initiative internationale destinée à initier de jeunes filles aux sciences spatiales et au développement de satellites à travers des projets concrets. Cassie Ralamboarivelo doit notamment se familiariser avec différentes étapes de la conception et du fonctionnement d'un satellite.

L'initiative prévoit la conception d'expériences scientifiques destinées à être embarquées à bord d'un satellite.