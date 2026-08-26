Madagascar: Les arrivées étrangères quasi stables

Le secteur touristique malgache affiche une légère progression au premier semestre 2026. Madagascar a accueilli 151 532 visiteurs étrangers au cours des six premiers mois de l'année, contre 150 757 sur la même période en 2025. Selon les données du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cette évolution représente 775 visiteurs supplémentaires, soit une hausse de 0,51 % en un an.

Cette progression reste toutefois modérée. Elle intervient dans un contexte international marqué par plusieurs défis, auxquels s'ajoutent les contraintes liées au transport aérien. Malgré ces difficultés, les arrivées touristiques se maintiennent et témoignent d'un certain intérêt pour la destination Madagascar.

Pour l'ensemble de l'année 2026, les autorités visent 400 000 visiteurs étrangers. Le rythme enregistré durant les six premiers mois devra ainsi s'accélérer au second semestre pour atteindre cet objectif. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat entend poursuivre ses actions avec les professionnels du secteur et les différents partenaires afin d'améliorer l'attractivité de la destination.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La promotion de Madagascar, la consolidation des partenariats ainsi que la poursuite des efforts engagés dans le secteur devraient contribuer à soutenir les arrivées au cours des prochains mois. L'enjeu consiste notamment à maintenir la dynamique observée au premier semestre et à attirer davantage de visiteurs étrangers.

Actualisées

Les chiffres disponibles restent néanmoins provisoires. Le ministère précise que les données du premier semestre sont susceptibles d'être actualisées après la réception, la vérification et la consolidation des informations provenant de différentes sources. Les résultats définitifs pourraient donc évoluer.

Avec 151 532 visiteurs enregistrés à mi-parcours, Madagascar reste encore à 248 468 arrivées de l'objectif annuel de 400 000 touristes. La seconde moitié de l'année sera ainsi déterminante pour mesurer la capacité du secteur à accélérer le rythme et à se rapprocher de la cible fixée pour 2026.