Madagascar: Classement nationale - Les olympiens de Paris font la course en tête

Le classement national a été actualisé après les championnats de Madagascar en bassin de 25 m, disputés à Mahajanga. Jonathan Raharvel et Holy Antsa Rabejaona occupent logiquement la tête.

La hiérarchie est respectée. La Fédération malgache de natation a publié le nouveau classement national après les championnats de Madagascar en bassin de 25 m, disputés à Mahajanga il y a un peu plus d'une semaine. Les deux olympiens de Paris 2024, Harivony Jonathan Raharvel et Holy Antsa Rabejaona, qui évoluent tous deux à Budapest, en Hongrie, confirment leur statut et occupent la tête du classement dans leurs catégories respectives.

Chez les garçons, le nageur du Cosfa, Jonathan Raharvel, 24 ans et récent champion d'Afrique, domine le classement avec un total de 1 923 points. Il a réalisé les meilleurs temps sur 50 m brasse (28.51), 100 m brasse (1:03.24) et 200 m brasse (2:23.56).

À 95 points du leader, Baritiana Mathieu Andriampenomanana, 19 ans, du club Managing, occupe la deuxième place avec 1 828 points. Auteur de cinq nouveaux records nationaux, il a notamment signé les meilleurs chronos sur 200 m nage libre (1:55.27), 400 m nage libre (4:10.77) et 100 m nage libre (53.27).

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Tendry Tiavina Rakotobe, 17 ans, du club Sainte Jeanne d'Arc de Boeny, complète le podium avec 1 826 points. Il s'est notamment illustré sur 50 m papillon (25.17) et 100 m papillon (56.68).

Mondialistes

Mana Andraina Rabenjalinoro, du Managing, occupe la quatrième place avec 1 651 points, suivi de son coéquipier Emadisson Aina Horavaka, crédité du même total, puis de Mamihaja Nathan Andriampenomanana (1 632 points).

Chez les filles, Holy Antsa Rabejaona, du Managing, auteure de deux nouveaux records nationaux lors des derniers championnats nationaux à Mahajanga, conserve la tête du classement avec 1 870 points. Elle détient les meilleures performances sur 100 m nage libre (58.94), 50 m nage libre (26.81) et 50 m dos (29.36).

Deux nageuses de Saint-Michel la suivent, à bonne distance. Âgée de 15 ans, Stephy Neyah Rambinintsoa occupe la deuxième place avec un total de 1 568 points. Spécialiste de la brasse, elle a réalisé 35.87 sur 50 m, 1:16.49 sur 100 m et 2:43.34 sur 200 m.

Harena Soa Razanatefy, 17 ans, occupe le troisième rang avec 1 538 points. Elle a notamment réalisé 2:15.21 sur 200 m nage libre et 4:47.24 sur 400 m nage libre.

Malalasoa Andrianomena, du Tana Racing Club, se classe quatrième avec 1 485 points, devant Miranda Anjanirina Razafindrandretsa, du Managing (1 470), et Aintsoa Keren Ramiarison, de Saint-Michel, âgée de 13 ans (1 465).

Les deux leaders du classement, Jonathan Raharvel et Holy Antsa Rabejaona, tous deux boursiers de World Aquatics, représenteront Madagascar aux prochains championnats du monde en bassin de 25 m, prévus à Pékin, en Chine, du 1er au 6 décembre.