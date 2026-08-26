Madagascar: Meurtres D'Ambohimanga - L'État promet d'accélérer l'enquête

Des résultats rapides. C'est ce que l'État « promet», par le biais de Mamtiana Rajaonarison, Premier ministre, au sujet de l'enquête sur le meurtre présumé des deux jeunes filles dont les corps ont été retrouvés à Ambohimanga, dimanche, à s'en tenir à un communiqué publié par la présidence de la Refondation de la République, hier.

En réponse à la presse à l'issue de la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, hier, à Tsimbazaza, le chef du gouvernement a déclaré : « Le centre opérationnel anti-enlèvement est toujours opérationnel. L'enquête est en cours. Attendons les résultats de l'enquête. »

Le communiqué de la présidence de la Refondation de la République fait écho à la présentation de condoléances aux familles des deux fillettes par le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, accompagné de son épouse et des membres du gouvernement, hier, à Manjakaray. La missive affirme ainsi l'engagement étatique de s'appliquer à ce que les responsables de ce drame soient appréhendés et traduits en justice rapidement.

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L'État annonce des mesures pour accélérer l'enquête sur la mort des deux jeunes filles à Ambohimanga. Les autorités assurent vouloir faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite une vive émotion. Le signalement de la disparition des deux victimes a été fait par leurs familles, le 21 août. Leurs corps sans vie ont été découverts dans un ravin, dimanche. Elles auraient subi des violences particulièrement brutales, avec des traces de lacération faites à l'aide d'un objet tranchant au niveau de la gorge.