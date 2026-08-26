Madagascar: Nekena Liantsoa Andriamisaina - « Je n'imaginais pas avoir la meilleure note à Tana »

Nekena Liantsoa Andriamisaina Rasolonjatovo, 18 ans, est major des bacheliers à Antananarivo pour la session 2026. Issue de la série Comptabilité et Gestion, elle a obtenu une moyenne de 18/20, selon une publication de l'université d'Antananarivo cette semaine.

Racontez-nous votre parcours scolaire.

J'ai toujours étudié dans des établissements scolaires catholiques. D'abord au Lycée Saint-Antoine de Padoue, puis au Lycée Ny Sekolintsika Analamahitsy pendant mes années de collège. J'ai ensuite poursuivi mes études au Lycée privé catholique (LPC) Masindahy Filipo sy Zaka Tanjombato. Durant mes années de lycée, j'ai toujours été major de ma classe, avec des moyennes entre 16 et 18 sur 20.

Y a-t-il une anecdote en particulier qui a marqué votre parcours scolaire ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Durant cette année scolaire 2025-2026, j'ai été, pour la première fois, 3e de la classe, alors que j'ai toujours été la première. Cette anecdote a donné un déclic en moi et m'a motivée à travailler encore plus dur et à ne pas me distraire davantage.

Pourquoi avez-vous connu cette légère régression ?

J'ai été distraite par mon téléphone et je n'ai pas donné le meilleur de moi-même pendant l'examen. Cela m'a appris à ne pas me surestimer et à donner le maximum dans tout ce que j'entreprends pour viser l'excellence.

Vous avez obtenu la meilleure note au baccalauréat cette année. Vous y attendiez-vous ? Et comment avez-vous fait pour obtenir cette moyenne ?

Pour être honnête, oui, j'avais pour objectif d'être lauréate au baccalauréat G2 cette année, mais je n'imaginais pas avoir la meilleure note dans tout Antananarivo. Pour obtenir cette moyenne, j'ai travaillé très dur et prié fortement. Je me suis concentrée uniquement sur le baccalauréat, en laissant de côté mes passions comme le crochet. J'ai fait preuve de persévérance et d'autodiscipline.

Concrètement, que faites-vous lorsque vous dites « travailler dur » ?

C'est être totalement attentive pendant les explications des professeurs, fournir le maximum d'efforts durant l'année scolaire et étudier pendant de longues heures. Faire des révisions, des fiches, refaire les exercices. Chercher à comprendre un peu plus les cours en ne se contentant pas juste des cours fournis par les professeurs. Mettre en place des groupes de révision entre étudiants à la maison comme au lycée.

Quelle est votre ambition ?

J'ai pour ambition d'approfondir et d'accroître mes connaissances et compétences en gestion ainsi que de viser l'excellence académique dans mes études supérieures. Maintenant titulaire d'un baccalauréat en gestion, je souhaite continuer mes études dans une université prestigieuse et, si possible, étrangère. J'aspire à devenir experte-comptable à l'avenir.

Rivosoa Lalaina Rasolonjatovo et Annie Albertine Randriamisaina, les parents de Liantsoa Nekena:

« Liantsoa Nekena n'est pas particulièrement surdouée, mais elle assimile très facilement ce qu'on lui apprend. C'est une personne organisée, déterminée et rigoureuse dans l'atteinte des objectifs qu'elle se fixe en début d'année. Elle a également été inspirée par son aîné, qui travaille énormément, même si elle a toujours pris goût aux études depuis son enfance. Elle fait preuve d'une grande autonomie dans son apprentissage. Son ambition est d'obtenir une bourse d'études à l'étranger pour devenir experte-comptable, et elle prépare actuellement les concours d'entrée à l'Inscae, à l'UCM et à l'IST.

Par ailleurs, c'est une jeune fille très dynamique : quand elle ne révise pas, elle fait du crochet ou de la lecture. Elle n'est pas du genre à flâner. C'est précisément cette discipline et cette assiduité qui font sa réussite dans tout ce qu'elle entreprend ».