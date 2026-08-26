Madagascar: L'opération Fosika découvre deux cents faux diplômes

Les faux diplômes se multiplient. Depuis son lancement en décembre, l'opération Fosika du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu près de 200 signalements de faux diplômes sur sa plateforme. « Tout le monde peut y déposer une plainte, à condition d'apporter des preuves », indique une source auprès du ministère.

Cette opération vise à assainir le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et à lutter contre toute forme de corruption et d'actes illégaux. Dans ce cadre, une dizaine d'universités ont été suspendues.

« Elles ont reçu une mise en demeure et ont l'interdiction totale d'exercer ou d'inscrire des étudiants », explique la même source.

Pour pouvoir reprendre leurs activités, ces universités suspendues doivent régulariser leur situation. Les établissements concernés doivent obligatoirement déposer une demande d'habilitation.

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« Le dossier est ensuite examiné. Nous contactons le responsable si des corrections doivent y être apportées, jusqu'à parvenir à une version finale. Une descente sur le terrain est ensuite effectuée et le rapport correspondant est joint au dossier de l'établissement», explique notre source.

Une fois cette étape achevée, l'ensemble du dossier est intégré à la plateforme. Chaque établissement dispose de son propre identifiant de connexion, ce qui lui permet de suivre en temps réel l'avancement du traitement de son dossier.

Tous les dossiers sont ensuite transmis à un groupe de 40 experts chargés de les examiner.

La validation finale aura lieu du 21 au 25 septembre. La liste officielle des établissements habilités sera publiée en octobre.