Madagascar: Basketball 5x5 - U16 - Les basketteurs de l'ASSM en démonstration

26 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Le sommet national U16 de basketball se poursuit à Ambositra avec des rencontres particulièrement disputées entre les représentants des différentes ligues. Chez les garçons comme chez les filles, la journée du mardi 25 août a livré plusieurs résultats importants, dont les confrontations entre l'Analamanga et l'Atsimo Andrefana, ainsi que l'Alaotra Mangoro et l'Atsinanana.

Chez les garçons, l'ASSM Analamanga a confirmé sa solidité en dominant le CSCBCA Atsimo Andrefana sur le score de 86 à 66. Après une rencontre engagée, les représentants d'Analamanga ont progressivement pris le dessus pour s'imposer avec vingt points d'écart. Cette victoire permet à l'ASSM de poursuivre sa route avec confiance dans cette compétition nationale, où chaque résultat compte pour la suite du parcours.

Chez les filles, l'ABBCM Alaotra Mangoro a également décroché une victoire face au CRJS Atsinanana. Les joueuses de l'Alaotra Mangoro se sont imposées 36 à 28, au terme d'une rencontre où la maîtrise collective et l'efficacité défensive ont fait la différence. Malgré leur résistance, les représentantes de l'Atsinanana n'ont pas réussi à inverser la tendance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La compétition se poursuit à Ambositra avec de nouvelles confrontations entre les jeunes talents venus des différentes régions de Madagascar, qui promettent encore de belles batailles sur le parquet.

Résultats

U16 Garçons : AST 54-47 USBM, DTNH 47-66 MFB-BBCM, BCNA 42-40 Fandrasa, BCTT 57-60 FIVAM, JSB 68-44 JCBBF, ASSM 86-66 CSCBCA, ASBM 54-63 SBBF, NBE 45-38 JBM, EBAM 37-76 AS Monfort, Cosfa 47-48 SBC, NGBI 83-60 NHBS, BCF 51-64 JCBAU16 Filles : JEA 44-27 CBF, ABBCM 36-28 CRJS, M2BC 21-64 Lucadro, Fandrefiala 88-04 BCSJA, TSBB 54-15 SEPA, SEPA ABM 44-38 USF, FIBARA 18-28 LCM, Fandrasa 31-58 Phoenix, V2BA 36-48 ASSM, AJCA 07-56 JCBA, EBAM 06-49 ASBM, Pintade 45-47 DunamisDonné Raherinjatovo

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.