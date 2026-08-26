Madagascar: Basketball 5x5 - U16 - Les basketteurs de l'ASSM en démonstration

Le sommet national U16 de basketball se poursuit à Ambositra avec des rencontres particulièrement disputées entre les représentants des différentes ligues. Chez les garçons comme chez les filles, la journée du mardi 25 août a livré plusieurs résultats importants, dont les confrontations entre l'Analamanga et l'Atsimo Andrefana, ainsi que l'Alaotra Mangoro et l'Atsinanana.

Chez les garçons, l'ASSM Analamanga a confirmé sa solidité en dominant le CSCBCA Atsimo Andrefana sur le score de 86 à 66. Après une rencontre engagée, les représentants d'Analamanga ont progressivement pris le dessus pour s'imposer avec vingt points d'écart. Cette victoire permet à l'ASSM de poursuivre sa route avec confiance dans cette compétition nationale, où chaque résultat compte pour la suite du parcours.

Chez les filles, l'ABBCM Alaotra Mangoro a également décroché une victoire face au CRJS Atsinanana. Les joueuses de l'Alaotra Mangoro se sont imposées 36 à 28, au terme d'une rencontre où la maîtrise collective et l'efficacité défensive ont fait la différence. Malgré leur résistance, les représentantes de l'Atsinanana n'ont pas réussi à inverser la tendance.

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La compétition se poursuit à Ambositra avec de nouvelles confrontations entre les jeunes talents venus des différentes régions de Madagascar, qui promettent encore de belles batailles sur le parquet.

Résultats

U16 Garçons : AST 54-47 USBM, DTNH 47-66 MFB-BBCM, BCNA 42-40 Fandrasa, BCTT 57-60 FIVAM, JSB 68-44 JCBBF, ASSM 86-66 CSCBCA, ASBM 54-63 SBBF, NBE 45-38 JBM, EBAM 37-76 AS Monfort, Cosfa 47-48 SBC, NGBI 83-60 NHBS, BCF 51-64 JCBAU16 Filles : JEA 44-27 CBF, ABBCM 36-28 CRJS, M2BC 21-64 Lucadro, Fandrefiala 88-04 BCSJA, TSBB 54-15 SEPA, SEPA ABM 44-38 USF, FIBARA 18-28 LCM, Fandrasa 31-58 Phoenix, V2BA 36-48 ASSM, AJCA 07-56 JCBA, EBAM 06-49 ASBM, Pintade 45-47 DunamisDonné Raherinjatovo