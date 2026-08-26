Madagascar: Les dossiers de Tiana Kely incomplets

Rien n'est officiel sur l'affaire du transfert international du vice-champion du monde, Faratiana Rakotoniaina, dit « Tiana Kely ». Les trois joueurs de l'Union des boulistes Manjaka Tanana (UBMT), Donald Andrianantenaina, Faratiana Rakotoniaina, dit Tiana Kely, et Onja Lalaina Randrianarimanana, ont été courtisés par le club de Décines durant la tournée estivale en France. La triplette est de retour au pays depuis plus d'une semaine après cinquante jours en terre française.

« Le club de Décines a demandé que Tiana Kely le rejoigne un peu plus tôt afin de préparer dès maintenant la saison 2027. J'ai signé sa lettre de mutation pour qu'il puisse la déposer auprès de la fédération et demander les dossiers nécessaires pour le transfert international », a expliqué le président de l'UBMT, Luc Ratsimbaharison.

« Nous n'étions pas satisfaits des réponses de la fédération. Certes, il ne pourrait pas encore procéder au transfert en pleine saison, mais ce qui nous intrigue, c'est qu'il ne pourra pas non plus bénéficier du visa talent », a-t-il ajouté.

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« Le dossier est incomplet, car nous n'avons reçu jusqu'à présent que la lettre de mutation. D'autres pièces sont nécessaires, notamment le contrat de travail avec le club et le certificat d'hébergement. Nous n'avons pas encore rejeté la demande, car nous devons encore nous renseigner auprès de la Fédération française sur les documents requis. Nous communiquerons ultérieurement la décision, une fois le dossier examiné », a précisé le président de la fédération, Adrien Julio Édouard Andrianirina.