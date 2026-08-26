Madagascar: Pétanque - Masters - Yves et Zigle tout près du Final Four

Sereins avant l'étape décisive. La 7e et dernière étape du Masters de pétanque se jouera ce mercredi et jeudi à Nevers. L'équipe des Étoiles du Sud, composée des stars malgaches Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean François Daniel Rakotondrainibe, renforcée par le Sénégalais N'Diaye Fara et le Béninois Marcel Gbetable, occupe la position de leader provisoire, créditée de 46 points après l'étape 5 à Rognac.

Elle est suivie par l'équipe Bonetto, avec 39 points, puis par les équipes Rocher et Dream Team, qui comptent chacune 36 unités.

À l'issue de cette 7e étape, les quatre équipes les mieux classées décrocheront leur qualification pour le Final Four, prévu les 6 et 7 septembre. Les parties du premier tour de cette dernière étape sont programmées ce soir vers 19h 15. Les barrages et les matchs du second tour auront lieu jeudi vers 11h 30, les demi-finales à 15h et la finale vers 17h 30.