Madagascar: Antsahamanitra - Samoëla ressuscite ses vieux tubes

Samoëla poursuivra en plein air, à Antsahamanitra, la célébration de ses 30 ans de scène avec d'anciens titres revisités dans de nouvelles versions.

Trente ans de scène, des chansons qui ont traversé les générations et un nouveau rendez-vous pour les faire revivre autrement. Samoëla investira Antsahamanitra le 30 août à partir de 15 heures avec « Tsy Tontan'ny Ela », un spectacle organisé par Zouk Pro qui entend retracer les grandes étapes de son parcours musical.

Pendant plus de quatre heures, près de 50 titres rythmeront ce grand rendez-vous en plein air. Une place importante sera accordée aux chansons les plus anciennes, dont certaines sont moins souvent interprétées ces dernières années. Créés pour certains il y a près de trente ans, ces morceaux ne seront pas repris à l'identique. Samoëla les revisitera dans de nouvelles versions afin de leur donner une nouvelle couleur, tout en préservant leur histoire et leur identité.

Une nouvelle interprétation

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« Tsy Tontan'ny Ela » s'inscrit dans la continuité de « Zara Rev'y » et poursuit la célébration des trois décennies de carrière de l'artiste. Le spectacle entend ainsi rappeler que les chansons des débuts restent toujours présentes dans la mémoire du public et peuvent encore trouver une nouvelle vie sur scène.

Le rendez-vous aura également une portée particulière par son choix de lieu. Antsahamanitra figure parmi les scènes emblématiques de la carrière de Samoëla, qui s'y est déjà produit à plusieurs reprises, généralement à quelques années d'intervalle. Le spectacle du 30 août constituera ainsi son huitième rendez-vous dans ce lieu en trente ans de carrière.

Pour cette nouvelle représentation, l'équipe accordera également une attention particulière aux aspects visuels et techniques. La musique, l'image et le son seront conçus de manière complémentaire afin d'offrir un spectacle à la hauteur de cet anniversaire. La scénographie conservera son identité tout en intégrant de nouveaux éléments visuels.

Après Antsahamanitra, la célébration se poursuivra avec un passage en Europe en septembre, puis une tournée dans 17 villes de Madagascar à la fin du mois. Les festivités autour des 30 ans de scène, dont les débuts remontent à 1995 avec un premier spectacle présenté en février 1996, s'étaleront ainsi sur près de deux années, avant l'ouverture d'un nouveau chapitre en 2027.