Madagascar: FSBM - UBMT amorce la bombe

La coupe est pleine. « Après des accords et de nombreux pourparlers sans aboutissement, il était temps de passer à une autre étape », a déclaré hier au boulodrome d'Ankatso le président de l'Union des boulistes de Manjaka Tanana (UBMT), Luc Mbolatiana Ratsimbaharison. Ce dirigeant a révélé et énuméré une série d'irrégularités dans la gestion de la Fédération sport boules malgache (FSBM): « Une dizaine de clubs ainsi que quelques joueurs concernés, prêts à témoigner, nous rejoignent pour dénoncer les magouilles et défendre l'intérêt commun, surtout celui des joueurs ».

Ce groupe de contestataires envisage d'abord de faire une constatation de la situation, de collecter des preuves avant d'interpeller le ministère de la Jeunesse et des Sports concernant « une partie des gains des joueurs au Masters de pétanque en 2025, qui s'élève à plus de 10 000 euros dans le rapport financier de la fédération, destinés à financer la participation de Madagascar aux championnats du monde des jeunes et féminin ».

De son côté, une source au sein de la fédération, qui reconnaît les faits, a expliqué que « cette affaire est déjà bouclée et les primes des joueurs remboursées ».

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Le président de l'UBMT se posait ainsi la question: « Où sont passées les aides des différents sponsors et partenaires ? » Le dirigeant a également évoqué le nom de l'un des coordonnateurs facilitateurs des déplacements à l'étranger, qui « est la source du désaccord entraînant le désistement de Madagascar au Masters 2026. Il a demandé 24 000 euros au lieu de l'habituelle subvention d'environ 9 000 euros en échange de la présence de l'équipe malgache ».