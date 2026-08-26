Madagascar: ISSM Awards - Herizo Bashy décroche le prix du court métrage

Avec « The Encounter », Herizo Bashy remporte le premier prix du court métrage de fiction aux Madagascar Film Festival ISSM Awards 2026, après un tournage réalisé dans des délais particulièrement serrés.

À l'annonce du résultat, la tension laisse rapidement place à la joie. « The Encounter » a décroché, dimanche dernier, le premier prix du court métrage de fiction aux Madagascar Film Festival ISSM Awards 2026. Pour Herizo Bashy, cette récompense revêt une importance particulière : habitué aux films d'animation, il participait pour la première fois à une compétition de fiction. « J'étais un peu tendu avant l'annonce des résultats, mais lorsque "The Encounter" a été annoncé, la joie a immédiatement pris le dessus. C'était une immense joie pour toute l'équipe qui a participé au film », confie-t-il.

« The Encounter », ou « La Rencontre », raconte la rencontre entre deux personnes, mais aussi celle de deux lignes temporelles différentes et opposées. Fidèle à son approche cinématographique, le réalisateur privilégie l'intrigue et un dévoilement progressif. Le public ne doit pas comprendre immédiatement ce qui va se produire. Parmi ses inspirations figure notamment « Memento », de Christopher Nolan. Le film comporte par ailleurs très peu de dialogues et repose largement sur le jeu des comédiens et l'expression des émotions.

Réalisation dans l'urgence

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Cette récompense est d'autant plus notable que le film a été réalisé dans un délai particulièrement court. Informé quelques jours avant la clôture des inscriptions de la possibilité de participer au festival, Herizo Bashy se met immédiatement à l'écriture. Le scénario est élaboré en environ deux heures, puis envoyé au producteur Mamihasina Raminosoa, qui donne son accord et permet de réunir rapidement l'équipe.

La préparation et le tournage s'enchaînent alors en quelques jours seulement. L'équipe consacre le week-end aux préparatifs, avant de tourner pendant deux journées. De son côté, Herizo Bashy assure chaque soir le montage des séquences réalisées au cours de la journée. Le film prémixé est ensuite envoyé dans les délais impartis.

Le principal défi reste donc le temps : écrire, tourner, monter et mixer un film dans un délai aussi court impose une organisation rigoureuse. Herizo Bashy a toutefois pu compter sur une équipe expérimentée, composée de plusieurs professionnels déjà primés. « Nous avons pu échanger beaucoup d'idées et confronter nos points de vue pendant le tournage », souligne-t-il.

Sur le plan technique, « The Encounter » a été réalisé avec une caméra Arri Alexa Mini, accompagnée d'objectifs anamorphiques et de filtres de cinéma. Le travail sonore a également bénéficié d'un traitement professionnel, avec un mixage effectué au Studio Ony dans un environnement Dolby Atmos 5.1.

Pour Herizo Bashy, le choix du jury peut notamment s'expliquer par la maîtrise de plusieurs techniques cinématographiques. Il retient également les propos de Luck Razanajaona, qui avait souligné, avant l'annonce du lauréat, la capacité du film à retenir l'attention du jury du début à la fin.

Herizo Bashy évolue dans le cinéma depuis 2012, année où il réalise son premier court métrage d'animation. Le film lui permet de remporter un Zébu d'Or dans la catégorie animation. Cette distinction lui ouvre également les portes d'une formation à l'ILOI, à La Réunion, où il rencontre des réalisateurs et des producteurs qui lui proposeront ensuite de travailler sur le long métrage d'animation « Adama », en 2014-2015.