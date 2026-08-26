Madagascar: Antohomadinika - Un homme cagoulé tue un photographe

Niriana Maherilanja Tsihoarana Rakotobe, 41 ans, photographe et vidéaste connu, a été mortellement agressé à son domicile, dans le fokontany Lalamby Antohomadinika, lundi.

Vers 21h 45, un individu masqué s'est introduit dans la maison. Selon le témoignage de l'épouse de la victime, le malfaiteur a menacé le couple avec un couteau en exigeant de l'argent. Il a ensuite entraîné le quadragénaire à l'extérieur avant de lui porter un coup fatal à la gorge, puis a pris la fuite par le canal voisin. Aucun objet n'a été dérobé, mais un pistolet-jouet contenant du piment a été retrouvé sur place.

La victime a succombé à ses blessures malgré son transfert en urgence à la clinique d'Ankadifotsy. Sa femme, Manoa Fitiavana Rakotonirina, 28 ans, a alerté les voisins. Le suspect est décrit comme un homme mince, mesurant environ 1,60 m, portant une capuche bleue et un pantalon noir.

« J'étais restée près de nos jumeaux quand il a entraîné mon mari dehors. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé ensuite. J'ai seulement vu qu'il l'avait poignardé à la gorge », a déclaré Manoa Fitiavana. La Brigade criminelle se charge de l'enquête.