Algérie: Jeux Méditerranéens 2026 - trois médailles de bronze pour le pays, cinq boxeurs en demi-finales

Tarente (Italie) — La délégation algérienne a enregistré une nouvelle journée fructueuse, mardi à Tarente, à l'occasion des Jeux méditerranéens-2026, avec trois nouvelles médailles de bronze, deux en lutte féminine et une en raffa, alors que cinq pugilistes ont réussi à se qualifier pour les demi-finales de la compétition de boxe.

En lutte féminine, Ibtissem Doudou (-50 kg) et Chaima Chebila (-53 kg) ont décroché deux médailles de bronze, permettant à la lutte algérienne de réussir une belle moisson lors de ces Jeux méditerranéens (1 or, 1 argent et cinq bronze).

De son côté, Nour El Houda Maïdi a également remporté la médaille de bronze dans l'épreuve de raffa individuelle dames, offrant à l'Algérie sa troisième médaille de la journée et sa première dans cette discipline.

La journée s'est poursuivie avec la qualification de cinq pugilistes algériens pour les demi-finales, prévues mercredi. Il s'agit de Fatiha Mansouri (-51 kg), Djouher Benane (-65 kg), Amine Zanaz (-55 kg), Ismail Bekhsis (-65 kg) et Mustapha Abdou (-80 kg).

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Les cinq demi-finalistes mettront aux prises, respectivement, Fatiha Mansouri avec l'Italienne Martina Vassallo, Djouher Benane avec la Croate Sara Beram, Amine Zanaz avec l'Espagnol Rafael Lozano Serrano, Ismail Bekhsis avec le Français Hugo Grau et Mustapha Abdou avec le Grec Michail Tsanalidis.

Ces qualifications permettent aux pugilistes algériens de poursuivre leur parcours dans la course au podium, en attendant les résultats des demi-finales, programmées mercredi.

En natation, Mehdi Charaf Eddine Benfekih a terminé à la cinquième place de la finale du 50 m nage libre, alors qu'Amel Melih s'est classée huitième de la même épreuve chez les dames.

Dans les sports collectifs, la sélection algérienne masculine de handball a fait match nul avec la Grèce (26-26), mardi à Tarente, pour le compte de la deuxième journée du groupe B. Les deux équipes étaient à égalité 15-15 à la mi-temps. L'Algérie, victorieuse de Chypre lors de la première journée (33-24), poursuit ainsi sa course à la qualification.

En volley-ball messieurs, la sélection algérienne s'est inclinée face à l'Italie sur le score de 3 sets à 0, concédant ainsi une nouvelle défaite dans le tournoi.

Au terme de cette journée, le bilan de l'Algérie s'établit à 10 médailles, dont une en or, une en argent et huit en bronze.

La délégation algérienne tentera d'enrichir ce bilan mercredi, notamment à travers les cinq demi-finales de boxe, ainsi que les différentes épreuves inscrites au programme de la quatrième journée des Jeux méditerranéens de Tarente.