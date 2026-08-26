Algérie: Deux médailles de bronze pour les lutteuses algériennes

25 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Tarente (Italie) — Les lutteuses algériennes Ibtissem Doudou (-50 kg) et Chaima Chebila (-53 kg) ont remporté deux nouvelles médailles de bronze, mardi à Tarente, portant à dix le nombre de médailles algériennes (1 or, 1 argent, 8 bronze) aux Jeux méditerranéens-2026.

Dans la catégorie des (-50 kg), Ibtissem Doudou s'est imposée dans le combat pour la médaille de bronze face à l'Egyptienne Malak Ahmed (3-2), décrochant ainsi sa place sur le podium.

L'autre médaille de bronze de la catégorie est revenue à l'Italienne Emanuella Liuzzi, alors que le titre méditerranéen a été remporté par la Turque Zehra Demirhan, victorieuse en finale de la Grecque Maria Gkika (7-1).

En (-53 kg), Chaima Chebila a, de son côté, dominé la Marocaine Zineb Ech-Chebki (6-1) dans le combat pour le bronze, offrant à l'Algérie une deuxième médaille en lutte féminine.

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La médaille d'or de cette catégorie a été décrochée par la Turque Zeynep Yetgil Kamal, large vainqueure de l'Espagnole Carla Jaume Soler (10-0).

Avec ces deux nouvelles breloques, la lutte algérienne compte désormais sept médailles à Tarente, dont une en or, une en argent et cinq en bronze.

La médaille d'or a été remportée par Abdelkarim Fergat en lutte gréco-romaine (-60 kg), alors que Fayçal Benfredj a décroché l'argent dans la catégorie (-67 kg).

Les cinq médailles de bronze sont l'oeuvre de Bachir Sid Azara en gréco-romaine (-87 kg), Fadi Rouabah en gréco-romaine (-97 kg), Oussama Laribi en lutte libre (-65 kg), ainsi que des deux lutteuses Ibtissem Doudou (-50 kg) et Chaima Chebila (-53 kg).

Avec cette moisson l'Algérie occupe provisoirement la quatrième place du tableau des médailles des épreuves de luttes associées, dominées par la Turquie (6 or, 1 argent, 4 bronze) devant la Grèce (2 or, 1 argent, 1 bronze) et l'Egypte (1 or, 2 argent, 2 bronze).

Au classement général des JM-2026, l'Algérie totalise désormais 10 médailles : une or, une argent et huit bronze.

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