Algérie: Le programme des athlètes algériens pour la journée du mercredi

Tarente (Italie) — Programme des athlètes algériens (individuel et équipe), pour la journée du mercredi, pour le compte des Jeux méditerranéens Tarente-2026 (en heure algérienne).

Boxe

12h00 : Demi-finale: -51kg (dames) : Fatiha Mansouri (ALG) - Martina Vassallo (ITA)

13h00 : Demi-finale: -65kg (dames) : Djouher Benane (ALG) - Sara Beram (CRO)

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18h00 : Demi-finale: -55kg (messieurs): Amine Zanaz (ALG) - Rafael Lozano Serrano (ESP)

19h15 : Demi-finale: -65kg (messieurs): Ismail Bekhsis (ALG) - Hugo Grau (FRA)

19h30 : Demi-finale: -80kg (messieurs): Mustapha Abdou (ALG) - Michail Tsanalidis (GRE)

Tir Fusil

08h00 : Fosse - Qualifications (messieurs): 2e jour: Islam Djalab (ALG)

Tir à l'Arc

Tour préliminaire:

08h00: Yacine Imloul, Ilyas Bouzouar, Imadeddine Bakri (arc classique, messieurs)

08h00: Rania Hachani, Yasmine Bellal (arc classique, dames)

Football

20h00 : Algérie - Albanie (groupe B, messieurs)

Handball

14h00 : Algérie - Macédoine du Nord (dames, groupe A) .