Algérie: Collecte de plus de 516.000 quintaux de céréales

Tissemsilt — La wilaya de Tissemsilt a enregistré, au terme de la campagne de moisson-battage, une production de 516.400 quintaux de différentes variétés de céréales, soit plus du double de celle de la saison précédente, qui s'était établie à 196.000 quintaux, a-t-on appris mardi auprès de la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya.

La cheffe du service de la production et du soutien agricoles, Fatiha Baghda, a indiqué dans une déclaration à l'APS que cette quantité, collectée au niveau des centres de stockage relevant de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya, a été produite sur une superficie consacrée aux céréales dépassant 45.000 hectares.

La même responsable a attribué cette hausse de la production céréalière aux importantes précipitations enregistrées dans la région.

Le blé dur arrive en tête des quantités collectées avec 413.000 quintaux, suivi de l'orge avec plus de 94.491 quintaux et du blé tendre avec 8.333 quintaux. La quantité d'avoine a, quant à elle, atteint près de 500 quintaux, a précisé la même responsable.

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Mme Baghda a souligné que la campagne de moisson-battage s'était déroulée dans de bonnes conditions organisationnelles et opérationnelles, grâce à la mobilisation des moyens et ressources nécessaires ainsi qu'à la conjugaison des efforts des différents services et organismes concernés, notamment les agriculteurs et les professionnels du secteur à travers la wilaya.

Dans le cadre du renforcement des capacités de stockage des récoltes, la wilaya a également bénéficié, cette année, de la mise en service de six centres de stockage de proximité des céréales, d'une capacité de 50.000 quintaux chacun, sur les sept entrepôts qui lui ont été attribués.

Ces nouvelles infrastructures ont contribué à renforcer les capacités de stockage et à améliorer les conditions de conservation des récoltes agricoles conformément aux normes techniques modernes et sécurisées, tout en rapprochant les structures de stockage des agriculteurs, selon la même source.