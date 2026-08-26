Algérie: Le pays et la Grèce se neutralisent (26-26)

Tarente (Italie) — La sélection algérienne masculine de handball a fait match nul (26-26, mi-temps : 15-15) face à son homologue grecque, mardi à Tarente (Italie), pour le compte de la deuxième journée du groupe B du tournoi de handball des Jeux méditerranéens 2026.

Lors de la première journée, le Sept national s'était imposé face à Chypre (33-24).

Dans l'autre match du groupe B, la Tunisie a battu Chypre (34-27).

Les handballeurs algériens joueront leur dernier match de poule face à la Tunisie le jeudi 27 août.

Selon la formule de compétition, les deux premiers de chaque poule (A et B) se qualifieront en demi-finales qui auront lieu samedi 29 août, alors que la finale aura lieu lundi 31 août.

Résultats de la 2e journée du groupe B :

Algérie - Grèce 26-26

Tunisie - Chypre 34-27

Classement : Pts J

1. Algérie 3 2

--. Grèce 3 2

3. Tunisie 2 2

4. Chypre 2 2.