Algérie: Le pays et la Grèce se neutralisent (26-26)

25 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Tarente (Italie) — La sélection algérienne masculine de handball a fait match nul (26-26, mi-temps : 15-15) face à son homologue grecque, mardi à Tarente (Italie), pour le compte de la deuxième journée du groupe B du tournoi de handball des Jeux méditerranéens 2026.

Lors de la première journée, le Sept national s'était imposé face à Chypre (33-24).

Dans l'autre match du groupe B, la Tunisie a battu Chypre (34-27).

Les handballeurs algériens joueront leur dernier match de poule face à la Tunisie le jeudi 27 août.

Selon la formule de compétition, les deux premiers de chaque poule (A et B) se qualifieront en demi-finales qui auront lieu samedi 29 août, alors que la finale aura lieu lundi 31 août.

Résultats de la 2e journée du groupe B :

  • Algérie - Grèce 26-26
  • Tunisie - Chypre 34-27

Classement : Pts J

1. Algérie 3 2

--. Grèce 3 2

3. Tunisie 2 2

4. Chypre 2 2.

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