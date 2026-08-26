Algérie: L'Algérie participera à la compétition prévue au Koweït

Alger — La Fédération algérienne de judo (FAJ) a confirmé mardi sa participation à l'édition 2026 des Championnats arabes de la discipline, prévue du 5 au 11 octobre prochain au Koweït.

Une compétition toutes catégories (Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Espoirs de moins de 21 ans), ouverte aussi bien aux sélections nationales qu'aux clubs.

La FAJ a d'ailleurs invité les clubs nationaux désirant participer à cet évènement à se manifester, pour accomplir les démarches administratives nécessaires dans cette quête.

Les participants commenceront à se présenter sur le lieu de la compétition dès le 1er octobre, soit quatre jours avant le coup d'envoi des premières épreuves.

Outre le titre arabe et les médailles, les organisateurs ont promis des récompenses financières aux lauréats chez les professionnels de la catégorie U21, en fonction du barème suivant : 1000 USD pour l'or, 500 USD pour l'argent et 250 USD pour le bronze.