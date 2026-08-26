Algérie: La boxe algérienne aspire à des résultats positifs

Tarente (Italie) — L'équipe nationale algérienne de boxe participe à la 20e édition des Jeux méditerranéens, dans la ville italienne de Tarente, avec une grande ambition d'obtenir des résultats positifs et de défendre la réputation de l'Algérie dans cette discipline qui l'a souvent honorée sur la scène internationale, selon les propos du président de la Fédération algérienne de boxe, Abdelkader Abbas, qui s'est dit satisfait des excellentes conditions dont bénéficient ses athlètes.

M. Abbas, également membre du bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien, a indiqué que les compétitions de boxe, entrées dans leur quatrième journée, connaissent une ambiance très compétitive, saluant la performance réalisée par le boxeur Ismail Bekhsis dans la catégorie des -65 kg, lors de sa première apparition.

Bekhsis a réussi à décrocher une victoire importante lors de son premier combat face au boxeur italien Davide Fiore, que Abbas a qualifié de redoutable, soulignant qu'il est vice-champion d'Europe et l'un des éléments les plus en vue de l'équipe italienne hôte.

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Le membre de l'exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA) a salué la performance de Bekhsis, estimant que cette victoire donne un élan moral au reste des éléments de l'équipe, qui poursuivent leurs préparatifs et leurs compétitions avec une grande ambition.

Dans ce contexte, l'intervenant a affirmé que les boxeurs et boxeuses algériens, à l'image de Mustapha Abdou et Hadjila Khalif, "possèdent une grande détermination et de fortes motivations" pour obtenir des résultats positifs et poursuivre sur leur lancée dans les tours à venir.

La boxe algérienne possède des traditions notables aux Jeux méditerranéens, ayant déjà réalisé des résultats honorables lors de ses précédentes participations, offrant à l'Algérie de nombreuses médailles.

Par ailleurs, le président de la Fédération de boxe a indiqué que la délégation algérienne participant à la 20e édition des Jeux méditerranéens se trouve dans des " conditions très excellentes", précisant que les membres de la délégation se portent bien.

Abbas a précisé, dans une déclaration à l'APS, que la délégation algérienne réside dans le village olympique flottant installé à bord d'un navire en mer, mettant en avant les conditions et les facilités mises à disposition des athlètes, notamment en matière d'hébergement et de moyens de récupération physique.

La boxe algérienne participe avec 10 éléments, dont cinq dames, parmi lesquels le duo Djouher Benane (-65 kg) et Amine Zanaz (-55 kg) s'est qualifié, ce mardi, pour les demi-finales, s'assurant chacun une médaille, en attendant le reste des éléments encore en lice.

L'Algérie participe en boxe avec : Amine Zanaz (-55 kg), Mohamed Amine Allaoui (-60 kg), Ismail Bekhsis (-65 kg), Youcef Islam Yaiche (-70 kg), Mustapha Abdou (-80 kg), Fatiha Mansouri (-51 kg), Douaa Rouaz (-54 kg), Melissa Hamada (-57 kg), Ichrak Chaib (-60 kg) et Djouher Benane (-65 kg).

A noter que l'Algérie occupe, au tableau provisoire des médailles, la 14e place au classement général, avec un total de huit médailles (une en or, une en argent et six en bronze).

L'Algérie participe à la 20e édition des Jeux méditerranéens de Tarente avec une délégation de 248 athlètes, dont 151 hommes et 97 femmes, représentant les couleurs nationales dans 27 disciplines sportives.