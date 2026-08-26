Algérie: Les sélections algériennes débuteront face à Chypre

25 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Tarente (Italie) — Les sélections algériennes masculine et féminine de basket 3x3 entameront le tournoi des Jeux méditerranéens Tarente-2026, prévu du 29 août au 1er septembre aux Jardins Peripato, avec l'objectif de décrocher une place au tour principal.

Chez les messieurs, l'Algérie, versée dans le groupe A aux côtés de Chypre, de la Croatie et de la Slovénie, débutera la compétition samedi 29 août face à Chypre à 09h05 (heures algériennes), avant d'affronter la Croatie à 17h25.

Les Algériens poursuivront la phase de groupes dimanche 30 août face à la Slovénie, à partir de 17h50. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, programmés le 31 août.

Chez les dames, l'Algérie évoluera dans le groupe D en compagnie de la Turquie, de la Tunisie et de Chypre. Les Algériennes commenceront également leur parcours samedi 29 août face à Chypre, à 14h45.

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Le lendemain, dimanche 30 août, elles disputeront deux rencontres, d'abord contre la Turquie à 15h35, puis face à la Tunisie à 20h05. Là aussi, les deux premières du groupe accéderont aux quarts de finale.

Les quarts de finale sont prévus lundi 31 août, alors que les demi-finales et les finales, pour les médailles de bronze et d'or, auront lieu mardi 1er septembre.

Le tournoi de basket 3x3 des Jeux méditerranéens de Tarente-2026 réunira au total 29 équipes dans les compétitions masculine et féminine.

Programme des sélections algériennes :

Messieurs - Groupe A :

  • 29 août : Algérie - Chypre (09h05)
  • 29 août : Algérie - Croatie (17h25)
  • 30 août : Slovénie - Algérie (17h50)

Dames - Groupe D :

  • 29 août : Algérie - Chypre (14h45)
  • 30 août : Algérie - Turquie (15h35)
  • 30 août : Tunisie - Algérie (20h05).

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