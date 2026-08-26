Afrique: Dakar veut faire des 19e championnats d'Afrique de la zone 2 une 'fête de la natation africaine'

Dakar — La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS) veut faire des championnats d'Afrique de natation de la zone 2, que Dakar va accueillir à partir de vendredi, une" fête de la natation africaine", a-t-on appris de son président, Magatte Fatim Dièye.

"Au-delà des résultats sportifs, nous voulons faire de ces championnats une fête de la natation africaine et un moment de partage entre les différentes fédérations de la zone 2", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Les championnats d'Afrique de natation de la zone 2 sont prévus les 28, 29 et 30 août au Centre aquatique de Dakar, situé dans l'enceinte du Complexe Tour de l'OEuf, ex Piscine Olympique.

La capitale sénégalaise a déjà abrité à cinq reprises ces championnats d'Afrique de natation de la zone 2, en 2005, 2011, 2016, 2018, 2022, et va en accueillir ses sixièmes cette année sur un total de 19 éditions.

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Le président de la FSNS a affirmé que l'organisation attend la participation d'une vingtaine de pays de la Zone 2. "Nous avons travaillé sur tous les aspects : l'organisation sportive, l'accueil des délégations, l'arbitrage, la logistique, la sécurité. Notre objectif est d'offrir une organisation digne du Sénégal et des standards internationaux. Ça sera un test à quelques semaines des Jeux olympiques de la jeunesse(JOJ) Dakar 2026", a souligné Magatte Fatim Dièye.

Il s'est dit "confiant" pour la bonne tenue des championnats d'Afrique, faisant savoir que "la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage a travaillé avec les parties prenantes pour une meilleure préparation de cet évènement.

"Le retour des compétitions à la Piscine Olympique est un moment important pour nous. Après plus de deux années de réfection, nous sommes heureux d'accueillir les meilleurs nageurs de la Zone 2", s'est-il réjoui.