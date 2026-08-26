Sénégal: Mawlid - Le khalife de la famille Omarienne appelle à faire des enseignements du Prophète un viatique quotidien

Dakar — Le khalife de la famille Omarienne, Thierno Mountaga Ahmad Tall, a exhorté mardi les fidèles musulmans à faire des enseignements du Prophète Mouhamed, dont le Mawlid ou Gamou commémore l'anniversaire de sa naissance, un viatique de tous les jours et un moment de réconciliation entre les humains.

"La meilleure façon d'honorer cette noble mémoire prophétique en cette année ne réside pas seulement dans la révision et la remémoration de sa biographie parfumée, mais dans la transformation de ses enseignements en une réalité pratique que nous vivons", a-t-il déclaré dans un message transmis mercredi à l'APS.

Pour le religieux, cette commémoration doit être une étape sincère d'introspection, de réconciliation et d'arbitrage par le Livre d'Allah (swt) et la Sunna de Son Prophète dans tous nos faux pas, afin de bâtir des ponts de communication et de rapprocher les coeurs dans la bonté et la piété.

C'est pourquoi, a indiqué le saint homme, la célébration par la communauté Omarienne du Mawlid de cette année a été placée sous le thème : "La réconciliation entre les personnes fondée sur le Livre et la sunnah".

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"Notre communauté a aujourd'hui plus que jamais besoin de la jurisprudence de l'affection, de la tolérance, de la résorption des divisions, ainsi que du rejet des différends et des conflits qui ont affaibliles forces et dispersé les rangs", a notamment souligné le khalife.

Citant des passages du coran, Thierno Mountaga Ahmad Tall a exhorté les fidèles à la réconciliation, la tolérance et la fraternité.

"La réconciliation entre les gens ouvre les portes de la miséricorde, de l'entraide et de la force dans la construction de la société, et élimine la discorde et l'animosité", lit-on notamment dans son message adressé à l'ensemble de la communauté musulmane.

L'Islam, a-t-il réitéré, a fait de la réconciliation entre les personnes l'un des plus grands actes d'obéissance et la plus haute des oeuvres de piété.