Sénégal: Gamou de Boynadji - Le gouverneur de Matam sollicite des prières pour la paix et la stabilité du pays

26 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Le gouverneur de la région de Matam, Saïd Dia, a sollicité, mardi, à Boynadji, une cité religieuse de cette région du nord du pays, les prières des guides religieux pour la paix et la stabilité du Sénégal, soulignant que "c'est dans la paix que tout se construit".

Il s'exprimait à l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou annuel de Boynadji, en présences des guides religieux, des fidèles venus de différents horizons de la région et de la sous région.

Le gouverneur était accompagné d'une importante délégation composée notamment de son adjoint, du préfet de Matam, du sous-préfet de Ogo, de chefs de services déconcentrés et de l'adjoint au maire de la commune.

Selon lui, les guides religieux ont un rôle important à jouer dans la préservation de la paix et de la stabilité, des conditions indispensables au développement du pays.

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S'adressant au khalife, Thierno Cheikh Amadou Alpha Niang, le gouverneur l'a notamment sollicité pour des prières en faveur du Sénégal, saluant son engagement constant dans ce sens.

Saïd Dia a également magnifié la contribution des guides religieux dans la préservation de la paix, estimant que leur rôle est essentiel dans la consolidation de la cohésion sociale.

Le Gamou de Boynadji constitue un important rendez-vous religieux annuel, qui rassemble de nombreux fidèles venus de différents horizons.

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