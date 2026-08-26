Afrique: Championnats d'Afrique de natation de la zone 2 - Oumy Diop, l'attraction attendue à Dakar

Dakar — La nageuse sénégalaise Oumy Diop sera l'une des attractions des championnats d'Afrique de natation de la zone 2, à Dakar, après sa brillante participation en mai aux 17es championnats d'Afrique de natation juniors et séniors à Oran, en Algérie.

Les championnats d'Afrique de natation de la zone 2 sont prévus les 28, 29 et 30 août au Centre aquatique de Dakar, situé dans l'enceinte du Complexe Tour de l'OEuf, ex Piscine Olympique.

En Algérie, au mois de mai, Oumy Diop avait décroché deux médailles d'or, au 50 m dos et au 50 m papillon, ainsi qu'une médaille d'argent au 100 m papillon.

Le Sénégal avait ainsi terminé à la sixième place de ces championnats d'Afrique avec un total de quatre médailles. L' équipe du relais messieurs 4 x 100 m quatre nages hommes avait remorté la médaille de bronze.

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A Dakar devant son public, la reine de la natation sénégalaise doit confirmer sa performance, afin de s'inscrire sur les pas de ses devanciers, Malick Fall et Binta Zahra Diop, deux nageurs avec le plus de titres en une édition des championnats d'Afrique de la Zone 2.

En 2011, à Dakar, Malick Fall avait remporte 10 médailles en or, tandis que Binta Zahra Diop avait fait mieux qu'en 2007 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire ) avec 12 médailles en or.

Avec 4 titres de championne d'Afrique, 3 médailles en argent et 5 en bronze, Oumy Diop, 23 ans, fait figure de favorite au titre de meilleure nageuse de ces championnats de la Zone 2.

En novembre 2025 à Riyad, lors des Jeux de la solidarité islamique, en Arabie saoudite, elle avait remporté la médaille d'argent du 50 mètres dos avec un chrono de 29 secondes 66, derrière la Turque Südem Denizli (29"07).

La Sénégalaise avait ainsi décroché sa troisième médaille de la compétition, après deux médailles de bronze sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre.

En finale du 100 mètres papillon de la même compétition, la championne d'Afrique 2021 à Accra sur la même distance avait terminé cinquième en 1 minute 03 secondes 90, juste derrière l'Algérienne Lilia Sihem Midouni (1'03"27).

Lors des Jeux de la solidarité islamique de Konya (Turquie), en 2023, elle s'était classée quatrième du 100 mètres papillon.

Oumy Diop avait également participé aux championnats du monde de natation en petit bassin à Abu Dhabi en décembre 2021. Cette même année, elle s'était illustrée aux championnats d'Afrique de la zone 2 en remportant 18 médailles, dont 13 en or.

En 2022, à Tunis, elle avait obtenu l'argent sur 100 mètres papillon et le bronze sur 50 mètres papillon.

Détentrice de plusieurs records du Sénégal en grand et petit bassin, Oumy Diop avait remporté deux médailles de bronze (50 mètres et 100 mètres papillon) en mars 2024, aux Jeux africains d'Accra, au Ghana.

Aux championnats d'Afrique de natation 2024 à Luanda, elle avait confirmé son statut en décrochant l'or sur 100 mètres papillon, l'argent sur 50 mètres papillon, ainsi que le bronze sur 100 mètres nage libre et 50 mètres dos. Elle avait, en revanche, été éliminée en séries du 100 mètres papillon lors des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris.