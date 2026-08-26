Sénégal: Tivaouane - Réception du site d'hébergement du dahira de Dem Dikk

Tivaouane — Le dahira Seydi El Hadji Malick Sy de la société de transport public Dem Dikk a réceptionné mardi au quartier Monument de Tivaouane son site d'hébergement rénové, pour un coût global estimé à plus de 12 millions de FCFA, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, nous avons réceptionné le site d'hébergement et d'accueil du dahira de plus de 600 mètres carrés", a notamment déclaré le président du dahira, Babacar Diop.

Le dahira Seydi El Hadji Malick Sy a été mis en place par les travailleurs de l'ex-SOTRAC, ancêtre de la société Dem Dikk.

Il compte aujourd'hui plus de 400 membres, tous salariés de Dem Dem Dikk ou retraités de la défunte SOTRAC.

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Selon le président du dahira, "l'endroit va accueillir les familles des travailleurs de la société et assurer leur hébergement durant toute la période du Gamou", dans de bonnes conditions de commodité et de sécurité.

Les travaux ont porté sur "la réfection de toutes les salles, la construction d'une cuisine neuve et le pavage de plus de 600 mètre carrés", a-t-il fait savoir.

Le site d'hebergement est composé "d'un grand hangar de presque 250 m², situé au milieu, en plus des salles abritant nos anciens, nos mamans, les invités et les conducteurs et familles", a-t-il ajouté.

M. Diop a salué l'engagement de Djiby Diop Ndiaye, agent de Dem Dikk et membre du dahira qui s'est chargé de la collecte de fonds et des dons de particuliers et du suivi les travaux.