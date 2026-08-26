Sénégal: Médina Baye - Huit postes médicaux avancés déployés pour renforcer la couverture sanitaire

La Commission santé du Gamou international de Médina Baye a mis en place huit postes médicaux avancés (PMA), afin de rapprocher les soins des pèlerins et renforcer la prise en charge sanitaire durant cette manifestation religieuse, a appris l'APS de son président.

"Nous avons créé huit postes médicaux avancés au niveau de Médina Baye, dans le cadre du Gamou international", a déclaré le docteur Ibrahima Diop dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, les PMA permettent d'assurer les premiers soins et d'orienter, si nécessaire, les patients vers le centre de santé de Médina Baye, le district sanitaire de Kasnack ou à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.

Un camion médicalisé est également positionné à la grande place de prière de Korité et de Tabaski au quartier Sam, et des médicaments sont mis à la disposition de ces PMA, a ajouté le docteur Ibrahima Diop.

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"Le ministère de la Santé nous a donné 18 millions de francs CFA de médicaments, contre 14 millions l'année dernière", a-t-il fait savoir, signalant que cinq millions de francs CFA de médicaments ont été offerts également par la Fondation Sonatel.

"Ces médicaments ont été répartis entre les différents sites de prise en charge et, jusqu'à présent, on n'a pas de rupture de stock", a-t-il rassuré.

Toutefois, il a souligné que compte tenu du caractère international du Gamou, la Commission santé a également renforcé les mesures de prévention contre les risques épidémiologiques.

"Des dispositifs de lavage des mains ont été installés au niveau des frontières et des principaux axes menant vers Kaolack", a souligné le docteur Diop.

Il a également mentionné le pré- positionnement d'ambulances sur les différents axes menant vers Kaolack, afin de garantir une intervention rapide en cas d'accident ou d'urgence médicale.

Le docteur Diop a par ailleurs plaidé pour l'accélération du projet d'érection au niveau 3 de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.