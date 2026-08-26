Ile Maurice: Un pont pour le commerce, l'investissement et les partenariats entre l'Inde et le pays

La 7e édition du Lokmat One World Summit & Awards - Mauritius a réuni hier, mardi 25 août, au Méridien, à Pointe-aux-Piments, un parterre de personnalités politiques, économiques et culturelles autour d'une ambition commune : renforcer les liens commerciaux et les opportunités d'affaires entre Maurice et l'Inde. Organisé par le Lokmat Media Group, ce rendez-vous a également célébré le leadership, l'excellence et la relation historique qui unit les deux pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Dharam Gokhool, et de la première dame, Brinda Gokhool. Parmi les autres invités figuraient Vijay Darda, Chairman du Lokmat Media Group, Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Rajen Narsinghen, junior minister aux Affaires étrangères, à l'intégration régionale et au commerce international, ainsi que le haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Anurag Srivastava.

Le sommet a aussi accueilli Sudhir Mungantiwar, membre de l'Assemblée législative du Maharashtra, et la célèbre actrice indienne Chitrangada Singh. Au programme : allocutions de haut niveau, cérémonie inaugurale présidentielle, remises des Lokmat One World Awards et des Lokmat Global Icons Awards, ainsi qu'une table ronde réunissant l'actrice et des personnalités du monde des affaires.

L'un des principaux objectifs de cette édition était de promouvoir Maurice comme une plateforme d'échanges entre l'Inde et l'Afrique. Rajen Narsinghen a ainsi invité les investisseurs indiens à voir au-delà de la taille du marché mauricien. «Ne regardez pas seulement Maurice. Regardez la plus grande image», a-t-il lancé, mettant en avant le potentiel du continent africain et ses plus de 900 millions de consommateurs potentiels, selon les chiffres évoqués dans son intervention.

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Le junior minister a également souligné les atouts stratégiques de Maurice, notamment ses accords commerciaux et sa capacité à servir de tremplin vers l'Afrique. Les secteurs de l'intelligence artificielle, de l'économie bleue, de la biotechnologie, de la pharmacie, du tourisme médical et de l'éducation figurent parmi les domaines présentant un fort potentiel de coopération et d'investissement.

Vijay Darda a, pour sa part, présenté le Lokmat One World Summit & Awards comme «plus qu'un événement», mais comme une plateforme destinée à «connecter les esprits, échanger des idées, soutenir un leadership responsable et construire des partenariats significatifs», particulièrement entre l'Inde, Maurice et l'Afrique. Il a insisté sur le rôle croissant des PME, des start-up et de l'intelligence artificielle dans la transformation économique.

Pour Arvin Boolell, le développement des relations entre les deux pays doit désormais se traduire par davantage d'investissements concrets. Il a présenté Maurice comme un «springboard» permettant aux investisseurs indiens d'accéder au continent africain, rappelant que la Zone de libre-échange continentale africaine représente un marché de 1,4 milliard d'habitants. «Let us make investment... the powerhouse of two great markets», a-t-il déclaré.

Le président Dharam Gokhool a, quant à lui, rappelé la profondeur des liens historiques, culturels et désormais économiques entre les deux nations. Il a reçu, lors de cette cérémonie, le Lokmat Global Change Maker Icon Award, une distinction saluant sa contribution et son leadership. Trois autres Lokmat Global Icons Awards ont été attribués à Sudhir Mungantiwar, Sapna Mungantiwar et Ushmesh Rathi.

Au total, 24 couples ont également été récompensés dans la catégorie Lokmat Power Couple. La présence de Chitrangada Singh a apporté une dimension culturelle à ce sommet. L'actrice a souligné que le cinéma constitue une puissante forme de «soft power» et a affirmé que Maurice lui donnait le sentiment d'être «à la maison». Elle a encouragé Bollywood à organiser davantage d'événements et à réaliser plus de tournages sur l'île.