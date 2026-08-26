Ile Maurice: Shaan Kundomal - «Je ne suis coupable de rien»

Le 31 juillet 2026, alors que plusieurs médias en ligne affirmaient qu'un avocat et homme d'affaires mauricien était incarcéré à Dubaï dans une affaire pénale, le principal concerné, Me Shaan Kundomal, était présent en Cour suprême, à Port-Louis, où il plaidait le dossier d'un de ses clients dans un procès intenté contre les Big Four. Que s'est il donc passé à Dubaï ? L'express a discuté avec Me Shaan Kundomal et a examiné les documents qu'il a bien voulu nous montrer.

L'interpellation à l'aéroport de Dubaï, lors d'un transit vers Istanbul, ne figure nulle part dans le dossier du parquet. Me Kundomal, résident aux Émirats, s'y trouvait depuis plusieurs jours avant d'être convoqué au commissariat pour les besoins d'une enquête. Quant à l'identité prêtée au plaignant, celle du Dr Sameer Al Ansari, figure de proue du monde financier émirati placée au coeur du récit médiatique, elle se révèle être une énorme fausseté. Et c'est nul autre que le principal concerné, le Dr Sameer Al Ansari, qui apporte des précisions dans un courriel adressé, le 8 juillet 2026, aux avocats émiratis et mauriciens de Me Kundomal.

L'express a pu prendre connaissance de ce courriel, dans lequel le Dr Al Ansari affirme être très surpris de voir ces allégations sans fondement et ces fausses rumeurs associées à son nom. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais déposé, initié ou ordonné, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société, d'une entité, d'un agent ou d'un représentant, quelque plainte, déclaration, réclamation ou procédure que ce soit contre Me Kundomal ou ses sociétés, qu'elle soit pénale, civile, réglementaire ou administrative, aux Émirats arabes unis, à Maurice ou dans toute autre juridiction.

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Dans le déluge d'informations qui ont alimenté toute cette histoire, on retrouve plusieurs autres éléments, tels que le passeport indien prétendument présenté au contrôle, la double nationalité de Me Shaan Kundomal, la caution qui lui aurait été accordée, puis la libération que le parquet aurait bloquée, ainsi que la mise en cause de son épouse et de ses sociétés. Tous s'avèrent erronés.

Selon les ordonnances du parquet de Dubaï (décision n°8, dossier n° 24760/2026), il n'existe aucune infraction, d'où l'absence de poursuites pénales contre Shaan Kundomal, dont la mise hors de cause est intervenue sans condition. Le 29 juillet, la Direction générale chargée des investigations criminelles atteste, dans un document public, de l'absence d'enquête aux Émirats arabes unis à l'encontre de Me Shaan Kundomal...