Ile Maurice: L'ambassadeur Frédéric Bontems fait ses adieux au président Dharam Gokhool

26 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Frédéric Bontems, ambassadeur de France à Maurice, a rencontré le président Dharam Gokhool à la State House lundi 24 août pour une entrevue d'adieu. Cet échange a mis en lumière les liens solides et de longue date unissant Maurice et la France, en insistant sur les valeurs partagées et les affinités culturelles.

Les deux parties ont salué le renforcement de ce partenariat, notamment à la suite de la visite du président Emmanuel Macron à Maurice en novembre 2025 et des rencontres de haut niveau qui ont suivi, entre autres à Antananarivo et à Nairobi. Ils ont passé en revue divers accords bilatéraux et initiatives découlant de la visite du président Macron, ainsi que la coopération entre Maurice et La Réunion dans le cadre de la Commission mixte Maurice-Réunion.

Les deux dirigeants ont également évoqué les collaborations en cours entre institutions mauriciennes et françaises, telles que le Musée intercontinental de l'esclavage et le Musée historique de Villèle, en mettant l'accent sur la préservation du patrimoine national et de sites historiques comme l'ancienne Cour suprême à Port-Louis. Ils ont réaffirmé leur volonté de consolider ce partenariat, l'ambassadeur soulignant l'intention de la France d'approfondir encore davantage la coopération sous l'égide de son successeur.

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Pour rappel, Frédéric Bontems a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française à Maurice par décret en juillet 2023, en poste à Maurice depuis le mois d'août suivant. Durant son mandat, il a oeuvré au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines.

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