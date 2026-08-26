Ile Maurice: Une nouvelle liaison directe entre Curepipe et Réduit à partir du 1er septembre

Bonne nouvelle pour les usagers de la Ligne 2. À partir du 1er septembre, une liaison directe sera assurée entre la station Curepipe (Town Centre) et la station Réduit (Mahatma Gandhi). Une mesure qui vise notamment à simplifier les déplacements des passagers effectuant ce trajet.

Jusqu'ici, les voyageurs devaient descendre à Rose-Hill-Central et attendre un autre métro pour poursuivre leur trajet vers Réduit. Avec cette nouvelle liaison, ils pourront rester à bord du même train jusqu'à leur destination, sans changement en cours de route.

Dans un premier temps, la nouvelle liaison sera proposée du lundi au vendredi, avec deux trajets quotidiens. Le matin, le métro quittera Curepipe (Town Centre) à 7 h 25 pour arriver à Réduit (Mahatma Gandhi) à 8 h 01.

Dans l'autre sens, le départ de Réduit (Mahatma Gandhi) est prévu à 17 h 05, avec une arrivée à Curepipe (Town Centre) à 17 h 45.

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Le Metro Express précise toutefois que ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.

Aucune station supprimée

Cette nouvelle liaison ne s'accompagne d'aucune suppression de station ni de modification des autres horaires. Toutes les stations actuellement desservies par la Ligne 2 continueront de l'être.

Pour les passagers qui voyagent depuis Port-Louis vers Réduit ou Ébène, aucun changement n'est également prévu. Ils devront toujours effectuer leur correspondance sur le quai de la station Rose-Hill-Central.

Afin d'accompagner les usagers lors de la mise en place de cette nouvelle desserte, du personnel de Metro Express sera présent à la station Curepipe ainsi que le long de la ligne. Les équipes auront pour tâche d'orienter les passagers et de répondre à leurs éventuelles questions.