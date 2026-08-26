Sénégal: Gamou de Tivaouane - 33 accidents de la route font 106 victimes, dont 2 morts

26 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a enregistré 102 interventions, ayant impliqué 195 victimes, depuis le début de son dispositif de couverture sécuritaire et médicale du Gamou de Tivaouane.

Selon un point de situation arrêté mardi à 8 heures, le dispositif, déployé du 22 au 27 août, fait état de 33 interventions liées à des accidents de la circulation routière. Ces accidents ont impliqué 106 victimes, dont 104 personnes assistées et deux corps sans vie, dans des accidents impliquant des cyclomoteurs.

La BNSP a également renforcé son appui aux populations en matière d'approvisionnement en eau. Quelque 323 mètres cubes d'eau ont ainsi été distribués depuis le début du dispositif.

Sur le volet sanitaire, l'équipe médicale du détachement a pris en charge gratuitement 121 patients.

En cette période d'hivernage, les sapeurs-pompiers participent également aux opérations de lutte contre les inondations dans le cadre de la couverture du Gamou.

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