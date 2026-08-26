Sénégal: Maouloud - Le Premier ministre sollicite des prières auprès des foyers religieux de Kaolack

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s'est rendu mardi à Médina Baye puis à Léona Niassène (Kaolack), en marge de la célébration du Maouloud, pour transmettre un message du président de la République et solliciter des prières pour la paix et la prospérité du Sénégal.

À Médina Baye, le chef du Gouvernement, reçu par le Khalife général, Cheikh Mahi Niass, a réaffirmé l'engagement des autorités à accompagner les foyers religieux. Le Khalife a salué cette visite et formulé des prières pour la paix et la réussite du Gamou.

À Léona Niassène, le Premier ministre s'est entretenu avec le Khalife, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, à qui il a réitéré la volonté du Gouvernement d'accompagner les foyers religieux, conformément aux orientations du chef de l'État.

Le Khalife a salué ce déplacement et formulé des prières pour la paix et la cohésion nationale.