Cote d'Ivoire: Les pompiers civils mobilisés contre un violent incendie dans un entrepôt

Un important incendie s'est déclaré, mercredi matin, dans un magasin servant d'entrepôt de produits phytosanitaires au quartier Commerce, à Man. Les pompiers civils du Tonkpi, appuyés par des renforts, sont mobilisés pour maîtriser le sinistre.

Un violent incendie s'est déclaré dans la matinée du mercredi 26 août 2026 au quartier Commerce, à Man, provoquant une importante mobilisation des secours.

Le sinistre a éclaté dans un magasin utilisé comme entrepôt de produits phytosanitaires, faisant craindre une propagation des flammes dans cette zone de forte activité.

Alertés dès les premières heures, les pompiers civils du Tonkpi se sont rapidement rendus sur les lieux pour engager les opérations de lutte contre le feu. Leur intervention vise à circonscrire l'incendie, à empêcher sa propagation aux bâtiments voisins et à sécuriser le périmètre.

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Des renforts sollicités

Face à l'ampleur du sinistre, les équipes engagées ont sollicité l'appui des pompiers de l'aéroport de Man. Une mobilisation supplémentaire destinée à renforcer les moyens d'intervention et à accélérer la maîtrise des flammes.

Les secours sont confrontés à un incendie particulièrement préoccupant en raison de la nature des produits stockés dans l'entrepôt. La priorité demeure donc l'extinction du feu, mais également la protection des populations et des commerces environnants.

À l'heure où ces lignes sont publiées, les opérations d'intervention se poursuivent sur le terrain. Les pompiers civils du Tonkpi, avec l'appui des renforts sollicités, restent pleinement mobilisés pour venir à bout des flammes et sécuriser définitivement les lieux.

La zone sous surveillance

Le bilan du sinistre, notamment d'éventuels dégâts matériels ou humains, n'était pas encore connu au moment de la rédaction de cet article. Les circonstances exactes du départ de feu restent également à déterminer.

Une fois l'incendie totalement maîtrisé, les autorités compétentes devraient pouvoir établir les causes du sinistre et évaluer l'ampleur des dommages occasionnés.

En attendant, la mobilisation des équipes de secours se poursuit au quartier Commerce, où tous les efforts sont concentrés sur l'extinction des flammes et la prévention de tout risque de propagation.