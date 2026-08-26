Cote d'Ivoire: Huit mois de Bruno Koné à l'agriculture - 9 réformes, 44 projets et un défi majeur, convaincre les producteurs

Neuf réformes, 44 projets et une stratégie qui se précise. Depuis sa nomination à la tête du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, le 28 janvier 2026, Bruno Nabagné Koné a imprimé son rythme. Réformes législatives, digitalisation, mécanisation, soutien aux producteurs, sécurisation du foncier, diplomatie agricole...

Le chantier est vaste. Mais au moment où la filière cacao traverse une crise majeure, le ministre sait que son bilan ne se mesurera pas seulement au nombre de textes adoptés ou de projets annoncés. Il se jugera surtout à l'aune des résultats dans les champs. Bruno Koné a-t-il réussi son pari ? Huit mois après sa prise de fonction, la réponse reste nuancée.

L'ancien ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a hérité d'un portefeuille stratégique, mais particulièrement exposé aux aléas climatiques, aux fluctuations des marchés internationaux et aux attentes pressantes du monde rural.

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Avec une agriculture qui représente près de 20 % du Pib et environ la moitié des recettes d'exportation du pays, l'enjeu est considérable. Il ne s'agit plus seulement de produire. Il faut produire davantage et mieux, transformer localement, sécuriser les revenus, moderniser les exploitations et garantir la souveraineté alimentaire.

La continuité, mais avec une nouvelle méthode

Bruno Koné n'a pas opté pour la rupture. Il s'inscrit dans la continuité de l'action engagée par son prédécesseur, Kobenan Kouassi Adjoumani, tout en affichant une volonté d'accélérer la modernisation du secteur.

Son credo est désormais clairement identifiable : produire mieux, transformer davantage, mieux stocker, mieux commercialiser et surtout mieux rémunérer les producteurs. Une méthode qui porte la marque de son parcours.

À la Construction comme dans le secteur du numérique, Bruno Koné a régulièrement misé sur la digitalisation, la traçabilité et la modernisation des outils de gestion. À l'Agriculture, cette approche trouve naturellement des terrains d'application : foncier rural, identification des producteurs, traçabilité des produits et sécurisation des transactions.

Trois lois adoptées en six semaines

Le nouveau ministre n'a pas attendu pour passer à l'action. Le 12 mars 2026, soit à peine six semaines après sa nomination, il défend devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale trois projets de loi, adoptés à l'unanimité.

Le premier étend au cocotier des mécanismes de régulation déjà appliqués à l'hévéa et au palmier à huile. Le deuxième élargit au karité certaines règles de commercialisation en vigueur dans les filières coton et anacarde. Le troisième, consacré au Sifor-CI, vise à moderniser la gestion du foncier rural grâce à l'enregistrement et à la traçabilité numérique des terres.

Dans un pays où le foncier demeure une source récurrente de tensions entre communautés, producteurs et investisseurs, cette réforme revêt une importance particulière. Mais le plus difficile commence après le vote des lois : leur application concrète dans les villages, les plantations et les exploitations agricoles.

Du matériel aux producteurs

Sur le terrain, le ministre veut également donner corps à sa politique. Le 18 juillet, à Tengrela, 6 000 producteurs issus du Bagoué, du Hambol, du Poro et du Tchologo bénéficient d'intrants et d'équipements agricoles d'une valeur de 2,8 milliards de Fcfa.

Engrais, semences améliorées de riz, maïs, arachide et sésame, insecticides, fongicides, mais aussi tracteurs, motoculteurs et moissonneuses-batteuses : l'objectif est affiché, accélérer la mécanisation et accroître la productivité.

Un mois auparavant, à Yamoussoukro, lors du lancement de la campagne hévéicole 2026, Bruno Koné insistait déjà sur la nécessité de rendre l'agriculture « mieux rémunérée pour les jeunes ». Car derrière la question de la productivité se profile un autre défi : celui du renouvellement des générations. Une agriculture vieillissante ne pourra pas durablement soutenir les ambitions économiques du pays.

Le PND 2026-2030 comme boussole

La vision du ministre apparaît plus clairement encore à travers la préparation du Plan national de développement 2026-2030. L'agriculture y est appelée à jouer un rôle central dans la transformation économique du pays. Cinq priorités structurent cette ambition : sécurité et souveraineté alimentaires, compétitivité des filières, financement du secteur, durabilité des systèmes de production et sécurisation du foncier rural.

L'objectif est multiple : parvenir à l'autosuffisance rizicole, poursuivre la transformation locale du cacao, renforcer les filières café, anacarde et vivrières, valoriser le manioc et développer les productions avicole, bovine et laitière.

En toile de fond : réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. Mais le ministre doit composer avec des obstacles bien connus : changement climatique, insuffisance de la mécanisation, pertes post-récoltes, accès encore difficile au financement et faible attractivité de certaines activités agricoles auprès des jeunes. Sa réponse tient en trois verbes : moderniser, organiser, financer.

Le cacao, le véritable juge de paix

C'est toutefois sur le cacao que le bilan de Bruno Koné risque d'être le plus sévèrement scruté. La première filière d'exportation du pays traverse une période particulièrement difficile. Après avoir atteint 2 800 Fcfa le kilogramme pour la campagne principale 2025-2026, le prix garanti a fortement chuté avec l'effondrement des cours internationaux.

La campagne intermédiaire s'est ainsi ouverte avec un prix fixé à 1 200 Fcfa le kilogramme. À la baisse des prix s'est ajoutée la question des stocks invendus. Pour tenter d'absorber le choc, l'État a engagé le rachat exceptionnel d'environ 100 000 tonnes de cacao, pour un montant avoisinant 280 milliards de Fcfa.

Une intervention destinée à soulager les producteurs, mais qui intervient dans un contexte où les interrogations sur les mécanismes de stabilisation, la gestion des stocks et la transparence demeurent fortes.

Pour Bruno Koné, l'enjeu est désormais de préparer une campagne 2026-2027 plus sécurisée.

Une nouvelle campagne, une nouvelle traçabilité

La réforme du calendrier des campagnes café-cacao constitue l'un des autres chantiers majeurs. Désormais, la campagne principale doit s'ouvrir le 1er septembre et s'achever le 28 février, tandis que la campagne intermédiaire s'étendra de mars à août.

Cette nouvelle organisation vise notamment à limiter les interférences avec la rentrée scolaire des enfants de producteurs. Autre innovation : à compter du 1er septembre 2026, la carte du producteur devient obligatoire pour toute transaction commerciale de café et de cacao.

Près de 700 000 producteurs enregistrés sont concernés. L'objectif est double : sécuriser les transactions et renforcer la traçabilité. Une nécessité devenue incontournable avec le durcissement des exigences environnementales et commerciales de l'Union européenne.

Identifier le producteur, localiser la plantation et connaître l'origine du cacao ne relèvent donc plus seulement de la statistique. C'est désormais une condition de compétitivité sur les marchés internationaux. Et sur ce terrain, la digitalisation constitue précisément l'un des marqueurs de la méthode Bruno Koné.

Une diplomatie agricole offensive

À l'intérieur des frontières, le ministre multiplie les initiatives. À l'extérieur, il veut également peser dans les discussions internationales. Salon international de l'agriculture de Paris, salon de Meknès au Maroc, échanges avec l'Uemoa autour du Livre blanc agricole régional 2026-2040 : Bruno Koné a multiplié les rendez-vous.

Sur le cacao, il défend notamment un renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux principaux producteurs mondiaux. L'idée est simple : face à des marchés internationaux volatils, à la montée des exigences environnementales et à la concurrence croissante, les pays producteurs doivent davantage coordonner leurs positions et défendre collectivement leurs intérêts.

Six mois pour passer des annonces aux résultats

La période d'août 2026 à janvier 2027 apparaît désormais comme une séquence décisive. La feuille de route comprend notamment la sécurisation de la campagne café-cacao, la finalisation du troisième Programme national d'investissement agricole, la poursuite des réformes sectorielles et la sécurisation du foncier rural.

À cela s'ajoutent la réorganisation de l'Institut national de formation professionnelle agricole, le développement des filières vivrières, la maîtrise de l'eau, la promotion du manioc et du soja, l'extension du maraîchage irrigué, la réhabilitation de mini-barrages et la lutte contre la mouche des fruits.

Des unités de transformation du manioc, de la mangue et du karité figurent également parmi les chantiers annoncés. Le défi est désormais clair : passer de la réforme à l'impact.

Le verdict appartient aux producteurs

Alors, Bruno Koné a-t-il réussi ? Trop tôt pour dire oui. Trop tôt également pour dire non. Sur le terrain de l'impulsion, le bilan est plutôt fourni : trois textes majeurs adoptés rapidement, des actions en faveur des producteurs, une stratégie inscrite dans le Pnd 2026-2030, une diplomatie agricole active et une volonté affirmée de digitaliser les filières. Mais les producteurs attendent autre chose que des réformes.

Ils veulent des revenus sécurisés, des marchés fiables, des financements accessibles, des équipements, des infrastructures et des débouchés. La crise du cacao rappelle surtout une réalité : le ministre ne contrôle ni les cours mondiaux ni les aléas climatiques. Son rôle est de rendre les filières suffisamment solides pour absorber ces chocs.

C'est pourquoi la campagne cacao 2026-2027 constituera probablement son premier véritable examen de passage. Si la carte du producteur améliore la traçabilité, si les transactions sont mieux sécurisées et si les mécanismes de protection des revenus gagnent en efficacité, Bruno Koné pourra transformer ce bilan d'étape en bilan de réussite.

Dans le cas contraire, ses réformes risquent d'être perçues comme un catalogue d'intentions encore éloigné des réalités quotidiennes du monde rural.

Les fondations sont posées

Huit mois ne suffisent évidemment pas à transformer en profondeur un secteur aussi vaste et complexe. Mais une dynamique est enclenchée. Bruno Koné a posé les premières pierres d'une agriculture qu'il veut plus organisée, plus moderne, plus mécanisée, plus numérisée et davantage tournée vers la transformation locale.

Reste désormais le plus difficile : faire en sorte que ces réformes changent concrètement la vie de ceux qui sont au coeur du système agricole ivoirien. Les textes sont votés. Les projets sont annoncés. La méthode est affichée. Le premier acte est donc joué.