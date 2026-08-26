Cote d'Ivoire: Tchologo - Un barrage agropastoral inauguré à Torla

L'Oim entend contribuer à une meilleure gestion des ressources agropastorales et au renforcement de la résilience des communautés.

L'Organisation internationale pour les migrations (Oim) a procédé, le 24 août 2026, à l'inauguration du barrage agropastoral de Torla, dans le département de Ouangolodougou, dans la région du Tchologo.

La cérémonie, conduite par le ministère des Ressources animales et halieutiques (Mirah), en collaboration avec le Réseau Billital Maroobé (Rbm), a également été marquée par le lancement d'une campagne de recensement des éleveurs et de leur cheptel dans la région.

Cette initiative, selon un communiqué, s'inscrit dans le cadre de deux projets : « Renforcer la résilience communautaire grâce à une gestion optimisée des ressources naturelles et de l'eau et la préparation aux catastrophes à travers l'utilisation de technologies satellitaires », financé par le Gouvernement du Japon, et « Renforcer la résilience des communautés frontalières du Bounkani pour réduire les vulnérabilités et prévenir les conflits », financé par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix (Pbf).

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À en croire le communiqué, ces actions contribueront à l'ancrage communautaire de l'Année internationale des parcours et des pasteurs en Côte d'Ivoire. Le pastoralisme, qui désigne l'élevage et la mobilité des troupeaux à la recherche de pâturages et de points d'eau, est au coeur de cette démarche.

Ces actions constituent également une étape préparatoire à l'organisation de la Journée ivoirienne du pastoralisme, prévue en novembre 2026.

L'initiative vise à valoriser les investissements en faveur du pastoralisme, en renforçant leur appropriation locale et en promouvant une mobilité pastorale « mieux informée, mieux organisée et plus sûre ».

Elle entend également contribuer à réduire les tensions liées à l'accès aux ressources naturelles, à renforcer le dialogue entre les acteurs locaux et à soutenir une gouvernance concertée du pastoralisme.

Pour David Preux, chef de mission de l'Oim en Côte d'Ivoire, ces initiatives accompagnent une ambition plus large du Gouvernement ivoirien, portée par le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Il s'agit, selon lui, de favoriser un développement plus équilibré du territoire, en renforçant le potentiel économique des régions et des villes secondaires et en investissant dans des infrastructures capables de soutenir les activités locales et la résilience des communautés.

« Notre plus grande fierté sera de voir, dans les années à venir, cet ouvrage continuer à rassembler autour d'elle les agriculteurs, les éleveurs, les femmes, les jeunes et tous ceux qui font vivre ce territoire », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, David Preux a réaffirmé l'engagement de l'Oim aux côtés du Gouvernement de Côte d'Ivoire, des autorités locales et des communautés, afin de contribuer à faire de la mobilité pastorale un facteur de développement, de stabilité et de paix.

DANIELLE SERI (stagiaire)