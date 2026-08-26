Gabon: Makokou lance la territorialisation du PNCD - L'Ogooué-Ivindo passe 'd'angoisse à espérance' selon le Gouverneur Christiane Leckat

La salle de fête d'un Hôtel de la place a affiché complet le 20 aout dernier. En prélude au 3e anniversaire du Coup de la Libération et en présence des élus locaux, des cadres territoriaux et des responsables des administrations déconcentrées, Madame le Gouverneur de la province de l'Ogooué-Ivindo, alors de louverture l'atelier de préparation de l'élaboration du Plan Provincial de Croissance et de Développement (PPCD) et de renforcement des capacités en matière de réalisation des Plans Locaux de Développement (PLD), salué l'initiative.

Dans son allocution et sous les regards d' Adrien Nguema Mba et Louise Pierrette Mvono, respectivement Ministre de l'Intérieur et de la Planification, le Gouverneur a d'abord souhaité "la plus cordiale et chaleureuse des bienvenues en terre ogivine, et singulièrement dans la ville de Makokou". Elle a inscrit l'évènement dans "la dynamique insufflée par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguéma", qui oeuvre, selon elle, pour "la mise en place effective de la politique nationale de décentralisation, gage d'un développement équilibré et harmonieux des territoires".

L'Ogooué-Ivindo, province pilote

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le choix de l'Ogooué-Ivindo comme point de départ de ce vaste programme national a été salué par l'autorité provinciale. "Je suis d'autant plus ravie du choix de la circonscription administrative dont j'ai la charge", a-t-elle déclaré, soulignant que l'atelier vient aussi "initier et rehausser la commémoration du troisième anniversaire du Coup de la Libération qui sera célébrée ce 30 août à Makokou".

Pour le Gouverneur, ce lancement traduit la volonté des Plus Hautes Autorités de la Ve République de faire passer la province "de la situation d'angoisse à celle d'espérance".

Un paradoxe à corriger

Dressant l'état des lieux, elle a rappelé le paradoxe qui freine la province : "un fort potentiel de ressources naturelles (fer, or, bois, etc.), et d'autre part, un faible dynamisme de développement et de croissance économique". Conséquence : des indicateurs sociaux tirés vers le bas et "un net décrochage des départements en termes de services sociaux de base : éducation, santé, eau et électricité, routes".

Une liste de chantiers déjà engagés

Pour illustrer la nouvelle dynamique, le Gouverneur a égrené une longue série de projets en cours ou livrés dans la province.

Infrastructures routières

Il faut souligner la reprise des travaux de l'axe stratégique Ovan-Makokou ;

construction de l'axe Alembe-Mikouyi ouvrant un accès direct au Parc National de la Lopé, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ; ordre de service signé il y a 9 mois pour la route Makokou-Mékambo-Ekata-Frontière.

Santé et formation : réouverture de l'Ecole Provinciale de Formation d'Action Sanitaire et Sociale de Makokou ; réhabilitation du Centre Hospitalier Régional Omar Bongo Ondimba avec dotation en équipements ; inauguration de l'hôpital départemental d'Ovan et du centre de santé de Mvadhy ; dotation des centres de santé en ambulances.

Urbanisme et cadre de vie : réhabilitation et extension des voiries urbaines ; construction de 50 logements de type F3 au quartier Mayiga à Makokou ; construction du marché municipal ; offre d'un complexe administratif à Makokou ; aménagement de l'esplanade de la place des fêtes ; réhabilitation de la tribune officielle.

Sécurité et administration : livraison de la caserne des sapeurs-pompiers ; construction du Commissariat de Booué ; construction des villas des officiers ; construction/réhabilitation des hôtels de ville de Booué, Mékambo et d'Ovan ; livraison du bâtiment de la CNSS longtemps à l'abandon.

Economie et services : installation de la première agence bancaire de Makokou ; relance du projet historique d'exploration et d'exploitation du gisement de fer de Bélinga ; réhabilitation de l'hôtel le Relais de l'Ivindo ; importants travaux de la SEEG en eau et en électricité sur l'ensemble de la province.Education, sport et tourisme : construction du lycée d'excellence de Makokou ; construction de complexes sportifs ; réouverture de la voie d'accès aux chutes de Kongou dans le parc national de l'Ivindo, également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Renforcer les capacités locales : Au-delà des infrastructures, l'enjeu de l'atelier de Makokou est, selon le Gouverneur, de "repenser l'organisation et la gestion des territoires" et de renforcer les capacités des élus locaux et du personnel de commandement.

Leur mission : assurer le suivi-évaluation des projets, le contrôle de légalité des actes administratifs, et veiller à "l'effectivité des investissements publics et de la cohérence du développement des territoires".

"La forte mobilisation d'aujourd'hui témoigne de leur volonté à s'approprier la nouvelle vision de gouvernance impulsée par les Plus Hautes Autorités de notre pays", a-t-elle conclu.

En souhaitant aux participants "un excellent séjour à Makokou, cité en cours de transformation", le Gouverneur a clôturé son discours sous les applaudissements de l'assistance.L'atelier se poursuit cette semaine avec des travaux techniques sur les outils de planification provinciale et locale.