L'Inter-fédération de la Tshangu a désormais un nouveau président. Le Secrétaire général du Mouvement de Solidarité pour le Changement, Jean Rombeaut Mulengi, a officiellement installé Mbo Moleli Bionick et son équipe dans leurs nouvelles fonctions, le samedi 22 août 2026, à l'issue d'une cérémonie haute en couleur de remise-reprise organisée à l'Hôtel Gracius de Kinkole, à Kinshasa. Jean Rombeaut Mulengi a exhorté la nouvelle équipe à se mettre au travail selon les directives de l'Autorité morale, Laurent Batumona.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'installation des animateurs à travers la République. Le MSC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, s'inscrit dans sa logique de campagne visant à soutenir les actions du Président de la République avec un message spécial : appuyer le dialogue inclusif prôné par le Chef de l'État afin de réconcilier le peuple congolais et de juguler la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Sous la conduite du Secrétaire général, le parti a orchestré une démonstration de force politique axée sur la formation des militants, la restructuration des cadres et la mobilisation populaire. L'Honorable Cléophas Nyembwe Nyerere a gagné l'estime de la Haute Autorité morale du MSC, qui l'a hissé au rang de Secrétaire général adjoint en charge de la communication et de l'encadrement des structures de jeunes.

Le nouveau président interfédéral, Mbo Moleli, ambitionne de redynamiser, réveiller et rassembler les structures de sa juridiction pour les enjeux futurs en RDC. Il promet de faire du MSC de l'Autorité morale Laurent Batumona une force incontournable dans le district de la Tshangu par sa présence sur le terrain, son engagement et son appel à l'unité : « Ensemble, unis et déterminés, nous allons écrire une nouvelle page du MSC dans la Tshangu ».

La base du Mouvement de Solidarité pour le Changement de la Tshangu s'est mobilisée le samedi 22 août dernier derrière l'Honorable Frida Munshy pour les grands enjeux politiques. Cette redynamisation des troupes est placée sous le signe de la restructuration, de la mobilisation et de la cohésion au sein du MSC.

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Sous l'impulsion de l'Autorité morale du MSC, Laurent Batumona, la cérémonie de notification présidée par le patron de l'exécutif du parti, Jean Rombeaut Mulengi, s'est déroulée en présence de l'Honorable Frida Munshy, présidente nationale de la Ligue des Femmes du Mouvement de Solidarité pour le Changement, de Virginie Lifoa, Secrétaire générale adjointe, du Ministre honoraire du Tourisme Didier Mpambia, ainsi que de hauts cadres, de cadres et de nombreux militants et sympathisants du parti à la Tshangu.

Au menu de cette matinée politique figurait l'actualité axée sur le dialogue inclusif. Le SG Mulengi a relayé les orientations du parti visant à soutenir le Chef de l'État : « Nous appelons les membres du MSC à soutenir le Chef de l'État dans l'organisation du dialogue inclusif pour la paix en RDC ».

Prenant la parole à cette occasion, la présidente de la Ligue des Femmes, l'Honorable Frida Munshy, a invité les partisans du MSC à soutenir les actions politiques et diplomatiques du Président de la République pour la paix ainsi que le dialogue inclusif qu'il va convoquer. Selon l'Honorable, le Président Fatshi incarne la paix en RDC.

Cette cérémonie a connu trois temps forts. Le premier acte fort de cette rencontre politique a fait la part belle à la rigueur idéologique. Devant une assemblée attentive, le Secrétaire général a procédé à la remise officielle des brevets aux cadres ayant suivi une formation idéologique dispensée par le Prof. Albert Mongo, Secrétaire général adjoint en charge de la communication et de l'idéologie, récompensant ainsi les cadres et militants ayant achevé leur cursus d'apprentissage politique.

L'objectif affiché par le secrétaire général est clair : promouvoir un militantisme éclairé. « Un militant sans formation est un danger pour le parti et pour la nation », a-t-on souligné lors de la cérémonie. Le MSC entend ainsi aligner des troupes aguerries, capables de porter et d'expliquer le projet de société de la formation sur le terrain. La restructuration du MSC à Tshangu a porté une nouvelle garde pour la Tshangu.

L'ingénieur Héritier Bisaka a passé avec honneur et dynamisme le témoin de commandement à Mbo Moleli.

Le deuxième temps fort a été l'ancrage politique. Consciente du poids démographique et électoral du district de la Tshangu, la hiérarchie du MSC, représentée par son Secrétaire général, a officialisé la nomination des nouveaux animateurs de l'Inter-fédération locale par la remise de notifications et de décisions administratives.

La hiérarchie du parti entend redynamiser la chaîne de commandement et renforcer l'efficacité opérationnelle de ses structures de base. Une étape charnière pour assurer un maillage territorial serré dans cette partie de la capitale.

Mise en orbite populaire

La rencontre s'est conclue par un bain de foule. Présentés officiellement aux militants et sympathisants venus en nombre à Kinkole, les nouveaux promus ont reçu à titre symbolique un brevet et une feuille de route claire : investir chaque quartier, recueillir les préoccupations des citoyens et porter haut les couleurs du MSC.

En combinant formation, discipline administrative et proximité populaire, le MSC entend bien faire de la Tshangu l'un de ses principaux bastions politiques.