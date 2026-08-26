Rwanda: Agression rwandaise en RDC - Germain Kambinga écrit à Paul Kagame !

Au lendemain de la sortie médiatique du Président rwandais Paul Kagame, qui a formellement rejeté la responsabilité du Rwanda dans l'insécurité sévissant dans l'Est du territoire congolais, Germain Kambinga est sorti de sa réserve pour remettre les clepsydres à leur juste place. Dans une mise au point tranchante, faite sur le compte X de la Présidence rwandaise, hier, mardi 25 août 2026, Germain Kambinga a fustigé un élan hideux d'hypocrisie politique, rappelant, avec clarté, que le principal responsable de la crise sécuritaire qui secoue la RDC, dans sa partie orientale, depuis plus de trois décennies, demeure le régime militaire rwandais.

Jetant un regard sur le sempiternel prétexte des FDLR, cet acteur politique a privilégié un narratif solide qui défend la souveraineté congolaise et démontré une réelle stratégie de Kigali de maintenir l'instabilité au Congo pour construire le développement au Rwanda. A en croire Kambinga, le régime de Kagame impose une agression injuste à la République démocratique du Congo pour trois raisons principales. La première raison est d'ordre politique : la justification de la dictature institutionnalisée au Rwanda. La deuxième motivation, selon l'Ancien Ministre de l'Industrie, c'est ce qu'il considère comme « l'entretien de la fantasmagorie du roman national rwandais » , qui voudrait faire croire qu'une partie de l'Est du territoire de la RDC serait rwandaise et que le but ultime de la lutte militaire de Kigali serait la reconquête de cette « terre promise ».

La troisième raison évoquée par Kambinga concerne les visées économiques et financières. Il a dénoncé la stratégie du Rwanda basée sur le pillage systématique des ressources de République démocratique du Congo pour se positionner une plaque tournante pour le blanchiment des minerais.

« Vous allez échouer. Nous allons gagner. L'histoire et le temps finiront par nous donner raison », a lancé Germain Kambinga. Dans son message poignant, le Leader du Mouvement Centriste Congolais a demandé à Kagame d'asseoir un système politique responsable dans son pays en commençant par convoquer un dialogue interrwandais et de cesser d'alimenter un climat de méfiance et des conflits permanents dans la sous-région.

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Message de Germain Kambinga à Kagame

Ce chef-d'oeuvre d'hypocrisie politique doit cesser. Nous savons tous que le responsable de la guerre au Congo est le régime militaire rwandais et son oligarchie cleptocrate et sanguinaire .

Nous n'allons pas refaire l'histoire. Mais, bien évidemment, si les FDLR sont des Rwandais et constituent votre principal problème, alors le problème de la guerre à l'Est du Congo est, avant tout, un problème rwandais. Revoyez donc votre lecture des faits et la logique de votre argumentation.

Vous faites la guerre au Congo pour trois raisons essentiellement :

La justification de votre régime militaire et de votre dictature, en jouant sur la commisération de la communauté internationale et sur la psychose d'un peuple rwandais qui n'est pas encore guéri du traumatisme du génocide de 1994.

Des raisons économiques et financières : piller les ressources de la RDC en faisant du Rwanda une plaque tournante pour le blanchiment des minerais issus de la guerre et du sang.

L'entretien de la fantasmagorie du roman national rwandais, qui voudrait faire croire, pour des raisons d'endoctrinement politique, qu'une partie de l'Est de la RDC serait rwandaise et que votre mission historique serait de reconquérir cette prétendue « terre promise ».

Vous allez échouer. Nous allons gagner. L'histoire et le temps finiront par nous donner raison.

Organisez donc le dialogue interrwandais et discutez avec les FDLR, puisque vous affirmez qu'ils sont des Rwandais. Vous êtes tous rwandais et devez trouver les moyens de vivre ensemble sur votre territoire.

Voilà ce qui constituerait une véritable preuve de votre volonté pacificatrice : engager un dialogue politique inclusif entre Rwandais afin de rechercher une solution durable à vos différends, plutôt que de les exporter sur le territoire congolais.