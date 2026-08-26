Congo-Kinshasa: Défense - Guy Kabombo Muadiamvita déterminé à accélérer la montée en puissance des FARDC !

Evaluer les capacités opérationnelles, identifier les difficultés et répondre aux besoins des troupes : tel a été l'objectif de la visite d'inspection effectuée hier, mardi 25 août 2026, par le Vice-Premier Ministre de la Défense nationale dans plusieurs structures des FARDC.

De l'État-major général aux unités en partance pour une formation en République arabe d'Égypte, en passant par l'École logistique et la Base logistique centrale, Me Guy Kabombo Muadiamvita a voulu se rendre compte, sur le terrain, des conditions de fonctionnement des militaires.

Dans sa suite, le chef d'état-major adjoint chargé des opérations et du renseignement, le lieutenant-général Ychalikonza Jacques, le commandant général des Écoles militaires des FARDC, le général Kalonda Famba, le chef d'état-major de la Force terrestre, le général Mpeko, le commandant de l'École logistique militaire ainsi que quelques membres de son cabinet ont pris part à cette itinérance.

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A l'École logistique des FARDC, le colonel diplômé d'état-major Landu Mbuinga Casimir, commandant de cette structure, a présenté l'état des lieux de l'établissement. Il a rappelé que cette école, rattachée au Commandement général des Écoles militaires de Kitona, assure la formation du personnel logistique, des officiers aux sous-officiers, dans plusieurs domaines, notamment le transport, la maintenance, l'approvisionnement, la restauration et les métiers techniques.

Face aux préoccupations soulevées, le numéro un de l'appareil de défense nationale a assuré que les besoins urgents exprimés feraient l'objet d'une attention particulière de la hiérarchie.

Après cette séance de travail, le VPM de la Défense nationale s'est rendu auprès des militaires du Bataillon spécial et du Génie de combat, en transit à l'École logistique avant leur départ pour la République arabe d'Égypte. Ils doivent y suivre une formation dans le cadre de la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte, une coopération qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des FARDC et de consolidation des relations bilatérales dans le domaine de la défense.

La visite s'est achevée à la Base logistique centrale des FARDC. Cette itinérance a permis au patron de la Défense nationale de s'imprégner directement des réalités quotidiennes auxquelles sont confrontées les différentes structures militaires, d'évaluer leurs conditions de fonctionnement et de recueillir leurs besoins afin d'y apporter les réponses appropriées.